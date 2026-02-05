白銀飆漲防套利 史無前例！央行下架生肖套幣

台北市 / 綜合報導

國際白銀價格劇烈波動，中央銀行日前發行馬年生肖套幣，銷售一空，部分民眾隨即轉向，購買往年發行的生肖套幣。不過，為了避免出現套利空間，央行史無前例，緊急全面下架回收庫存的生肖套幣。

央行馬年生肖紀念幣，正面以駿馬奔騰為主題，背面則是台北101跨年煙火，因為銀價飆漲的關係，售價雖創下新高，一套2450元新台幣，但還是造成搶購熱潮，市場上售價已經來到，4000元到4500元新台幣，還是被掃光。

買不到馬年套幣，民眾轉買其他年度紀念幣，導致其他套幣價格跟著水漲船高，兔年套幣，原價1800元，市場目前售價3800元，龍年原價1900元，市場售價目前，高達5000到6000元，蛇年幣也是翻倍漲。

集郵社業者許耀方：「買套幣的人增加了非常的多，很多人把別的收藏品賣掉，轉而來收藏這個套幣，我看這個熱度現在開始，起碼有十年八年的時間。」

近期貴金屬價格，震盪幅度加大，白銀價格1月，每盎司最低71.42美元，最高來到121.67美元，震盪幅度70.36%。央行為了防止出現套利空間，已緊急全面下架回收庫存的生肖套幣，共計數萬枚。

央行發行局副局長邱秀珍：「第一次發生，我們就後來通知郵局，在(去年)12月20日前後請他們下架了。」

央行表示後續，不會再重新上架販售，後續將送到中央印製廠，當作未來鑄幣的原料，後續舊銀幣會不會有漲價空間，還有待觀察。

