白銀飆漲防套利 央行下架生肖套幣庫存

民眾大排長龍在銀行門口，等著購買中央銀行發售的「丙午馬年生肖紀念套幣」。今年因國際貴金屬價格上揚，馬年生肖套幣售價為2450元，創下歷史最高售價，上市當天4萬套銷售一空。

因白銀價格大幅上揚，拍賣網站上已經可見4800元起跳的轉售價格，歷年的生肖套幣也都水漲船高。

根據貴金屬交易平台業者統計，白銀即時報價約落在每盎司79美元上下；而就在上個月，價格才衝上歷史高點、每盎司突破120美元。回顧去年近1年，漲幅就高達162.85%。

郵幣業者指出，近期「生肖套幣」詢問度的確非常高，想趁高價賺價差，或是看好未來還會漲的都有。

郵幣業者阿德說道，「最近滿多人在詢問這些銀的套幣，以前買的成本可能都是1000多塊的成本，可是現在銀有時候也有報到3000多塊也有。」

根據央行官網資料，生肖套幣中的銀幣為25公克，含1英兩的銀，以上個月白銀價格高點試算，價值已經超過售價。

就怕有心人大量購入轉售牟利，中央銀行史無前例出手，將未發售完、委託中華郵政代售的庫存生肖套幣也全面回收下架，將做為鑄幣原料。

中央銀行發行局副局長邱秀珍說明，「去年12月我們就發現到，民眾購買的數量有點異常，跟往年的平均數相比。然後銀價也是大漲了，就銀價已經幾乎上漲超過我們的零售價了。」

中華郵政電子商務室主任管淑瑩表示，「中央印製廠及台灣銀行分別於2025年12月下旬及本年1月中旬，通知本公司停止供貨，各地郵局停止請貨的作業，現有庫存售完為止。」

中華郵政指出，因郵局營業據點多，未觀察到搶購情形，不過受惠1月銀價飆升，買氣有顯著成長，配合央行啟動回收作業，紀念幣庫存售罄均不會再補貨。