白銀黃金漲勢雙雙突破新高 專家分析「比AI更瘋狂」：情緒已蔓延至工業金屬

黃金和白銀等貴金屬在近期創下新高，受到在資金避險與地緣政治風險等因素影響，白銀更是大漲超過174%，對此股市專家蔡明彰在節目中指出，今年金屬行情的熱度已經明顯超越 AI類股表現，目前市場金屬相關漲勢已從貴金屬蔓延到工業金屬，特別是銅和鎳，預期隨著銅、鎳價格的帶動下，2026 年有機會迎來上漲的機會。



蔡明彰表示，白銀並非只有避險需求，近年白銀的工業用途比例已從幾年前的 40% 大幅提昇至 60%，背後的關鍵推動力來自太陽能產業電池板對銀漿導電需求、AI伺服器晶片封裝過程中需要大量用銀以及新能源車發展等推升白銀需求，貴金屬的上漲也引起特斯拉執行長馬斯克在X平台上直言白銀價格瘋漲及供應短缺並非好現象，因為許多工業過程極度依賴白銀。



蔡明彰指出，2025 年全球白銀需求達 12.4 億盎司，但供應僅 10.1 億盎司，存在 1 至 2.5 億盎司的結構性缺口，而美國財政與貨幣公信力的擔憂也蔓延到了其他工業金屬，特別是銅與鎳。上海期銅近期創下每公噸 10 萬人民幣的歷史新高，全年漲幅 37%。美銅與倫敦金屬交易所銅的年漲幅則分別達 46% 與 38%。蔡明彰認為，受惠於貴金屬行情，如金居、第一銅、華新等個股都應聲上漲，而鎳與不銹鋼相關個股，除了大成鋼外預料相關的個股在2026 年也迎來表現機會。



