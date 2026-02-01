白銀、比特幣遭拋售 美股期貨走低

美股指期貨於美東時間1日晚間走低。（示意圖／達志／美聯社）

隨著華爾街展開新1個交易月份，股指期貨於美東時間1日晚間走低，交易員在經歷週末拋售後，密切關注比特幣（Bitcoin）的動向。道瓊工業平均指數期貨下跌143點，跌幅0.3%。標準普爾500指數期貨下跌0.6%，那斯達克100指數期貨則下滑近1%。

據《CNBC》報導，比特幣跌破8萬美元，為4月以來首次，最新交易價格接近76,000美元，這顯示投資人於1月30日黃金與白銀大幅下跌後，進一步降低風險曝險。白銀在過去12個月內價格翻倍有餘，卻於30日暴跌約30%，創下自1980年以來最差單日表現。黃金亦下跌約9%。

在人工智慧（Artificial Intelligence）前景疑慮升溫之際，華爾街也將焦點轉向輝達（Nvidia）。據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述知情人士報導指出，輝達原計畫向OpenAI投入1,000億美元的投資案已告停滯，晶片製造商高層對該交易表示懷疑。

與此同時，本週將有超過100家標準普爾500指數成分企業公布財報，其中包括亞馬遜（Amazon）、Alphabet與迪士尼（Disney）。整體財報季至今表現強勁，但亦出現一些財報公布後的大幅拋售案例，包括微軟（Microsoft）。

儘管如此，德意志銀行（Deutsche Bank）策略師於上週末指出，本季企業獲利成長有望創下4年來最強勁表現。

華爾街亦靜待美國1月就業報告，該報告預定於6日上午公布。根據道瓊調查的經濟學家預測，上月新增就業人數為55,000人。

在此之前，美股甫經歷1個下跌交易日。3大指數於美國總統川普（Donald Trump）提名沃什（Kevin Warsh）為聯準會主席人選後走低。若提名獲確認，沃什將於今年稍晚接替傑鮑威爾（Jerome Powell）。

