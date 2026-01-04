白開水0熱量也會胖？ 營養師揭「喝水變胖」2原因

曾建銘強調，白開水熱量為零，不管喝多少都不會變成脂肪。（示意圖／unsplash）

不少人減重卡關時，常常會質疑自己「是不是喝水也會胖」。營養師曾建銘就解釋，白開水本身熱量為零，不可能變成脂肪，所謂「喝水就胖」，往往與喝進去的內容以及暫時性的水腫有關。

曾建銘在臉書粉專發文表示，有不少民眾在診間告訴他「我真的是那種『連呼吸、喝水都會胖』的體質」，實際上水真的是「無辜」的，如果用營養學的邏輯來看，造成肥胖的兇手必須具備「熱量」，而在六大類食物中，只有醣類、蛋白質、脂肪可以讓身體囤積能量。

曾建銘指出，純粹的白開水熱量是0大卡，意味著無論是喝一杯還是一桶，都不會變成身上的脂肪。至於「喝水就腫」的狀況，其實有以下2種原因：

1、你喝的「水」不單純

很多時候人們以為在補水，其實是在「補糖」，包括加了珍珠椰果的手搖飲、看起來健康的果汁、為了提神加糖加奶的拿鐵，上述都不是補水，而是「液體熱量炸彈」。一杯500ml的微糖飲料，熱量可能就等於半碗飯，你以為喝進去的是水，身體收到的卻是滿滿的脂肪基金。

2、是「水腫」不是「胖」

如果吃太鹹（鈉攝取過多）、久坐不動，水分確實會暫時滯留在體內，此時體重機數字會上升，但那只是水、不是油。只要回歸清淡飲食、多喝「真正的水」幫助代謝，它就會排出去。

曾建銘也強調，「會胖的從來不是水，而是你以為在喝水、其實在喝糖的習慣。」

