白雁時尚氣功「2026乘運饗宴」 近400學員共探新年氣運

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

白雁時尚氣功25日晚間於新北市靚點飯店舉行年度重點活動「2026乘運饗宴」，吸引近400名學員到場參與。活動由白雁氣功掌門人白雁老師親自解析2026年整體氣運走向，並特別邀請一佛一世界主席、台中市佛教會理事長、廣修禪寺住持大慧大和尚與財團法人天主教光仁社會福利基金會執行長林之鼎神父共同為現場祈福，透過跨宗教的祝願形式，傳遞安定人心的正向力量。整體活動結合身心修煉、文化藝術與生活智慧，展現當代養生的新樣貌。

晚會節目以藝術表演揭開序幕，女高音劉夢潔帶來約15分鐘的聲樂演出，溫潤而純淨的歌聲為現場營造沉靜氛圍；書畫藝術家潘珮君則攜手白雁氣功資深導師彥寬老師，共同呈現作品「龜壽圖」，寓意健康長壽與自然和合，讓活動增添濃厚的人文底蘊。

白雁老師以「赤馬紅羊年的生命煉金術」為主軸，說明2026至2027年被視為「火氣偏旺」的流年特質，並直言這段時期並非外界想像中的危機，而是一場深層的轉化與汰選。她指出，這是一段去除躁動、回歸專注的過程，唯有留下真誠與穩定，才能真正乘勢而行。面對情緒波動與外在變動加劇的時代，她提出「合和」的核心觀念，強調與天地合一的專注修煉，以及在人際關係中學會放下消耗，從而由被動承受轉為主動掌握。

針對現代人常見的焦慮、睡眠品質不佳與自律神經失衡等狀況，白雁老師也分享具體的日常調養建議，包括提早於晚間10點半前休息、午間短暫靜養、動功與靜功等比例練習、每週規律泡腳，以及為自己保留固定的「靜默時段」，讓身心在紛擾中找到平衡。

活動尾聲，白雁老師宣布即將展開為期兩年的閉關修行，但仍特別為學員準備20款不同內容的手寫祝福卷軸，涵蓋修煉提醒、生活方向與生命祝願。她表示，閉關並非暫別，而是為了以穩定回應變動，替白雁氣功未來20年的發展打下更深基礎。同時也正式啟動「365顆星星陪伴計畫」，由全球教練團隊持續提供教學與支持，確保學員修煉不中斷。

白雁時尚氣功指出，此次活動不只是年度聚會，更是一場融合祈福儀式、藝術表現與實用養生觀念的跨界交流。未來將持續推動系統化、學院化的氣功教育模式，讓源遠流長的中醫養生智慧能與現代生活接軌，協助更多人建立穩定而自主的健康人生。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

【文章轉載請註明出處】