白雪木花海步道Ｘ近距離黃金楓美拍！冬季限定雙色大景10大範本推薦

白雪木步道、近距離黃金楓這裡一次收集！「桃李河畔」可賞冬季限定的白雪木及黃金楓，無論是單一取景或雙色同框場景都十分夢幻，快將10大美拍範本及花期筆記起來！

「桃李河畔」擁有白雪木及黃金楓雙色美景，吸引網友前往拍照打卡。（圖／shih_hsuan6260）

坐落於台中新社山谷的「桃李河畔」為一間景觀餐廳，沿著園內階梯小徑可到達白雪木步道，雪白花景宛如細雪覆蓋草叢，場景十分浪漫，坡上還有黃金楓美景，沿途更可見金黃色的芳香萬壽菊。

於2025年12月3日拍攝的「桃李河畔」白雪木同框黃金楓美景。（圖／shih_hsuan6260）

（圖／sam19671126）

（圖／shih_hsuan6260）

取景時可在花海大道兩端，捕捉具延伸感的滿版美景；或是在階梯上拍攝白雪木花海環繞的畫面；還能在木棧道處，取景近距離黃金楓同框美照；也可在山坡下向上捕捉以白雪木花海為前景的美照。

（圖／shih_hsuan6260）

（圖／shih_hsuan6260，以下同）

本篇美圖拍攝日為12月3日，黃金楓賞期至12月中旬，白雪木可至12月底，造訪前可先至官方臉書「桃李河畔Xanadu」查看最新情報。

（圖／shih_hsuan6260）

（圖／sam19671126）

（圖／shih_hsuan6260）

園區販售排餐、火鍋、下午茶、咖啡等多種品項，入園門票每人200元，可全額抵消費，推薦景粉把握賞期前往療癒一下！

【Info】

桃李河畔

地址：台中市新社區中興街98-1號

營業時間：平日10：30～17：00、假日10：00～18：00

