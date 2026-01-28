白雲墜4公尺深瀑布生死一瞬間 馬力歐為6000玩命被拖上岸

白雲出外景經歷生死一瞬間。中天電視提供



白雲、馬力歐在明晚（1╱29）9點播出的中天綜合台《綜藝OK啦》聊「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」主題，他透露曾在出外景時經歷生死一瞬間：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」

馬力歐上節目抱怨老婆是生活白癡。中天電視提供

馬力歐也曾為了6000塊的通告費賣命挑戰高台跳水：「我不會游泳，但6000塊是我那時候通告費最高的紀錄，所以我必須要跳，那個高度大概3層樓高，雖然有行前教育，但當你要跳的時候已經慌了，不可能照著標準動作，所以我是側著下去，一下去眼前一片綠，救生員把我拖上岸。」

為了賺通告費，馬力歐什麼話題都能聊：「其實錄影錄到最後，話題該聊的都已經不知道聊幾百遍了，我就必須要挖一些比較私人的事情，像我上節目抱怨老婆是生活白癡，她認為為什麼要為了通告黑她，她不開心就回娘家2、3個禮拜，雖然我講的是實話，但你不知道她的痛點在哪，為了賺那幾千塊，搞得夫妻不和睦。」

