白雲曝生死關卡 從4層樓瀑布墜落：走馬燈都出現了

《綜藝OK啦》最新一集以「為了通告費什麼都敢」為主題，邀來多位藝人回顧那些差點把命拼掉的外景經驗，現場笑聲不斷，卻也聽得人冷汗直流。白雲便首度鬆口分享，一次錄製極限外景時，曾在山林中遭遇真正的生死關卡。

白雲。（圖／中天）

白雲回憶，那趟拍攝從一下車就開始考驗體力，光是徒步就花了將近四十分鐘，接著還得一路溯溪闖關。第一道關卡就必須攀爬綁設在高空、足足有三、四層樓高度的繩索，好不容易上到指定位置，緊接而來的是迎面而下的瀑布。強烈水流瞬間讓他無法換氣，手一鬆整個人直接墜落，跌進深達數公尺的水潭中。他形容當下腦中一片空白，「那一瞬間真的以為人生要結束了，連走馬燈都出現了。」

同場來賓馬力歐也自爆，自己曾為了一筆在當時堪稱「天花板等級」的通告費，硬著頭皮挑戰高台跳水。他坦言，雖然拍攝前有接受安全說明，但真正站在高處時，恐懼早就蓋過理智，「腦袋完全當機，根本不可能記得標準動作。」更驚人的是，馬力歐其實不會游泳，卻仍從約三層樓高的跳台一躍而下，入水瞬間只看到一片混濁綠色，最後是靠救生人員即時下水，才被拉回岸邊。