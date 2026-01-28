白雲經歷生死一瞬間！搏命渡瀑布墜5公尺深潭

白雲。（中天綜合台提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》29日晚間9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」，藝人白雲曾錄外景卻經歷生死一瞬間的險況：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」同場來賓馬力歐也曾為了6千塊的通告費賣命挑戰高台跳水：「我不會游泳，但6千塊是我那時候通告費最高的紀錄，所以我必須要跳，那個高度大概3層樓高，雖然有行前教育，但當你要跳的時候已經慌了，不可能照著標準動作，所以我是側著下去，一下去眼前一片綠，救生員把我拖上岸。」

熊熊則在錄影時被當眾「洗臉」：「對腳本時聊到為什麼想出道？我說因為當時的男友跟圈內人曖昧，我問他為什麼要這樣，他說『因為她可以幫他』，所以我就想進來看看，為什麼這些人可以幫他。」但到了錄影現場後，她卻突然被要求爆料對方身分：「梳化時，他們說『等一下妳可以講圈內人是誰嗎』？我說不要，他們就說『那妳起來，不要梳化了』。」頂著一頭亂髮的熊熊，錄影時還不斷被攻擊：「譬如他（主持人）問某個來賓『像熊熊靠身材出道，你兒子找這種女友你願意嗎』？那個來賓就講『不會吧』，全程都這樣子，我錄完直接去醫院，因為胃痙攣。」而熊熊在錄影時碰過的尷尬狀況還不只一次：「那次是要講綠茶婊，我講的故事本人也是來賓，她也知道我在講她，但沒辦法，我只能硬著頭皮講，超級尷尬，而且她現在還在線上。」

熊熊。（中天綜合台提供）

馬力歐。（中天綜合台提供）

夢多在錄影時遇到很難配合的來賓：「我自己也有製作節目，那次來賓是日本的女網紅，她一來就超大牌，我讓她吃台灣的食物，問她好吃嗎？她很冷淡地說『沒什麼』，超難聊，最後還跟我說『這節目有人看嗎』？」馬力歐在一旁聽得很生氣，認為對方超不敬業，他更透露自己為了賺通告費什麼話題都能聊：「其實錄影錄到最後，話題該聊的都已經不知道聊幾百遍了，我就必須要挖一些比較私人的事情，像我上節目抱怨老婆是生活白癡，她認為為什麼要為了通告黑她，她不開心就回娘家2、3個禮拜，雖然我講的是實話，但你不知道她的痛點在哪，為了賺那幾千塊，搞得夫妻不和睦。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《綜藝OK啦》。

