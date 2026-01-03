白雲腰椎退化「腿麻站不起來」露面曝近況 憶曹西平曾被罵醜八怪

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。白雲今(3)日與陳亞蘭、王彩樺、莊凱勛、Dora謝雨芝出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及曹西平，白雲大讚對方是真性情的前輩，笑回自己也曾被罵過醜八怪。

白雲表示曹西平是他很尊重的前輩，笑說自己也曾被他罵過醜八怪，「曹大哥這樣罵是正確的，我就不反駁了。」也提到曹西平後來覺得年輕藝人倫理觀念差，一代不如一代，「我有跟他說，不要想太多，四哥就是很真性情」。

白雲2023年8月曾在家中意外「仆街」造成頸椎受傷，緊急開刀花了85萬置換3個人工椎間盤，今年3月右小腿竟發麻、站不起來，檢查才發現腰椎已經退化，安排腰椎椎間盤減壓手術才得以緩解。被問及近況，白雲則表示自己一切安好，「比較不能蹲，久蹲就會麻。」

