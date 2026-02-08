白雲自誇專情！話一說完狂下暴雨險受困 被虧「亂發誓招雷劈」

《閃帥棒球隊》在幽默棒球故事中融入台語俚語。大吉祥整合行銷提供

董事長樂團吉他手「鈞董」長年致力推廣台語文化，近日自製台語短影集《閃帥棒球隊》，以戲劇結合母語教育，打造兼具娛樂與語言傳承意義的作品，將於2月15日春節期間在YouTube正式上架，黃鐙輝、白雲、阿BEN（白吉勝）、馬國弼、逸祥等藝人好友無酬演出義氣相挺，陣容堅強。

鈞董強調：「台語是有文字的！」他指出，過去KTV台語歌詞多以「台翻中」呈現，長期造成民眾對台語書寫的誤解，因此《閃帥棒球隊》特別採用台文正字字幕搭配羅馬拼音，並融入大量台語俚語，希望讓觀眾在輕鬆觀賞劇情的同時，也能正確理解台語的文字與發音。

幽默手法包裝母語議題

劇情描述一支總是「光說不練」、從未贏球的業餘棒球隊面臨解散危機，在教練（白雲飾）與部分死忠隊員努力奔走下，逐一找回昔日夥伴，最終迎戰女子棒球隊。全劇以荒謬逗趣、笑中帶淚的方式推進故事，用幽默手法包裝母語議題，降低學習門檻，讓台語更貼近日常生活。

廣告 廣告

拍攝過程同樣笑料不斷。逸祥因即將結婚成為劇組「使喚對象」，常被虧不幫忙就沒紅包；首次演戲的主戰投手Johnny其實是運動品牌創辦人，因外型神似木村拓哉、又有棒球底子，被鈞董力邀跨刀演出；白雲更自誇專情卻「話一說完就打雷下雨」，劇組被迫困在淹水球場近3小時，阿BEN笑虧「亂發誓差點招雷劈，白雲變黑雲」，現場氣氛相當歡樂。

《閃帥棒球隊》在幽默棒球故事中融入台語俚語。大吉祥整合行銷提供

盼台語之美永續傳承

談到創作初衷，鈞董語重心長表示：「如果五十年後的台灣人不會說台語，那會是一件很悲哀的事。」他以鮑布狄倫與早期台語電影《無言的山丘》、《悲情城市》等作品為例，認為母語創作不只傳達故事，更能承載時代記憶與土地情感。他期盼透過《閃帥棒球隊》，為台語影視開創更多可能，也讓更多人重新認識母語之美。



回到原文

更多鏡報報導

律師歌王痛斥《世紀血案》消費真相 欠缺尊重：對當事人二次傷害

賈永婕為林宅血案再發聲！點名「當年的當權者」不要掩蓋真相

楊小黎凌晨公開合約細節！《世紀血案》製作、演員各說各話互踢皮球

102歲人瑞娶看護遭認「粉紅收屍隊」！律師嘆如陳松勇遺產之爭 揭婚姻無效、遺產分配可能