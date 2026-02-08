白雲自誇很專情⋯瞬間雷雨眾藝人狼狽受困三小時

董事長樂團貝斯手鈞董日前邀請多位藝人好友拍攝《閃帥棒球隊》台語短影集，他分享過去KTV的台語歌詞都是「台翻中」，嚴重影響民眾對台語文的錯誤認知，因此該影集使用許多台語俚語以及台文正字字幕搭配羅馬拼音，呈現台語文字與發音的正確性。

《閃帥棒球隊》劇情描述，一支業餘棒球隊總是光說不練，從來沒有贏過比賽，導致隊友分崩離析，白雲飾演的教練與部分球員不離不棄並一一說服隊友歸隊，最終接受女子棒球隊的挑戰。

主戰投手Johnny是運動品牌創辦人，由於外形酷似木村拓哉，也有打棒球經驗，收到鈞董招攬也願意無償演出。拍攝期間白雲誇自己多專情，結果瞬間打雷下雨，眾人困在淹水的球場快三小時才狼狽回家，阿BEN虧說：「亂發誓差點招雷劈，白雲瞬間變黑雲。」

鈞董語重心長表示：「如果50年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事。」希望以輕鬆理解台語文字的方式，讓民眾對台語文化有更清楚理解的認知。鈞董特別感謝眾演員們的相助，包括黃鐙輝、白雲、阿BEN（白吉勝）、馬國弼、周自從、逸祥、Kaku桑、大麥克、劉宇昕、蘇麒麟、蔡祥、王傳家、Johnny、賴Ki、樓樓等人。

鈞董致力於推廣台語文化。（圖／大吉祥整合行銷提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導