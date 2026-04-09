白雲見杜忻恬爸爸竟開口喊岳父 康康警告李子森：你有情敵了

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杜忻恬與李子森進棚錄影。（中視提供）

康康近日進棚錄製中視《綜藝一級棒》，節目一開場主持群與歌手齊唱〈春嬌愛隨意〉，才剛唱完康康就忍不住開嗆：「杜忻恬不簡單，這首歌唱得好像她自己的歌一樣，搞到後面我們這些美女出來，也只聽到她的聲音而已！」接著又看著李子森還語重心長地說：「你要好好珍惜忻恬。」

康康接著又爆料某次在商演巧遇杜忻恬，當時是杜爸爸陪同到場，沒想到白雲竟然當場開口叫對方「岳父」，讓人傻眼。康康接著吐槽：「白雲看起來比忻恬爸爸還老，還敢叫人家岳父？」

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當天錄影康康話鋒一直圍繞著杜忻恬不放，不僅酸白雲年紀比杜忻恬爸爸大，還對李子森說：「你要小心欸，你有情敵了，不然我們可能要喝白雲跟忻恬的喜酒。」此話一出，眾人崩潰大喊：「太可怕！那個畫面沒辦法想像！」

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