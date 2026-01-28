白雲賣命錄外景 溯溪溺水「看到人生跑馬燈」

白雲曾在外景節目中挑戰高難度關卡，過程驚險。（圖／中天電視提供）

中天《綜藝OK啦》明（29日）晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」，藝人白雲曾錄外景卻經歷生死一瞬間的險況：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」

馬力歐為了賺錢賣命跳水。（圖／中天電視提供）

同場來賓馬力歐也曾為了6千塊的通告費賣命挑戰高台跳水：「我不會游泳，但6千塊是我那時候通告費最高的紀錄，所以我必須要跳，那個高度大概3層樓高，雖然有行前教育，但當你要跳的時候已經慌了，不可能照著標準動作，所以我是側著下去，一下去眼前一片綠，救生員把我拖上岸。」

廣告 廣告

馬力歐更表示，自己為了賺通告費什麼話題都能聊：「其實錄影錄到最後，話題該聊的都已經不知道聊幾百遍了，我就必須要挖一些比較私人的事情，像我上節目抱怨老婆是生活白癡，她認為為什麼要為了通告黑她，她不開心就回娘家2、3個禮拜，雖然我講的是實話，但你不知道她的痛點在哪，為了賺那幾千塊，搞得夫妻不和睦。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑