白雲賺通告費險賠命！「掉進4公尺水池」 瞬間無法呼吸

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

中天綜合台《綜藝OK啦》29日晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」，藝人白雲曾錄外景卻經歷生死一瞬間的險況：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」

白雲為了賺通告費賣命。（圖／中天提供）

同場來賓馬力歐也曾為了6000塊的通告費賣命挑戰高台跳水：「我不會游泳，但6000塊是我那時候通告費最高的紀錄，所以我必須要跳，那個高度大概3層樓高，雖然有行前教育，但當你要跳的時候已經慌了，不可能照著標準動作，所以我是側著下去，一下去眼前一片綠，救生員把我拖上岸。」

馬力歐曾經為了6000元通告費挑戰高台跳水。（圖／中天提供）

熊熊則在錄影時被當眾「洗臉」：「對腳本時聊到為什麼想出道？我說因為當時的男友跟圈內人曖昧，我問他為什麼要這樣，他說『因為她可以幫他』，所以我就想進來看看，為什麼這些人可以幫他。」但到了錄影現場後，她卻突然被要求爆料對方身分：「梳化時，他們說『等一下妳可以講圈內人是誰嗎』？我說不要，他們就說『那妳起來，不要梳化了』。」頂著一頭亂髮的熊熊，錄影時還不斷被攻擊：「譬如他（主持人）問某個來賓『像熊熊靠身材出道，你兒子找這種女友你願意嗎』？那個來賓就講『不會吧』，全程都這樣子，我錄完直接去醫院，因為胃痙攣。」《綜藝OK啦》中天綜合台每週一至週五晚間9點播出。

