「白霧時光」從早餐到晚餐、吃完還可續聊「不限時」！路易莎黃銘賢夢想店：20年前想做可惜創業本不夠

「白霧時光是我最想開的店，反而最晚做。」路易莎董事長暨創辦人黃銘賢還沒開咖啡店時，就想要做一間結合全日餐點的咖啡店，無奈年輕時的他，口袋中只有20萬創業基金，只能將夢想擱著。 如今，他想了20年的咖啡店—「白霧時光」終於在新板傑仕堡開幕。這間店結合咖啡店、飲品、麵包坊、甜點、早餐、中餐、晚餐。200多坪空間再分為「訂位區」及「時光區」。 訂位區提供客人2小時的完整用餐，聊不夠可以移動到一旁的「時光區」繼續聊。另，近百坪的時光區提供不想用餐，只想喝咖啡、打電腦、手機充電的客人，而且不限時。 他指出，白霧時間明年會再展8間店。

「20年來我已經放棄開這種店的念頭，也忙到都忘了。」黃銘賢說。直到原本的「冉冉生活」結束後，他想要在原址再開間餐廳，才重拾起曾經的夢想。

他說明：「我想要把當初的夢想在這裡重現，這是我對於咖啡、生活最完美的想法，有完整的主廚群、麵包、蛋糕、西餐、咖啡。」

他將白霧時光定位為「以咖啡為核心的全日餐飲品牌」。

花1個月裝潢 還可看麵包出爐

黃銘賢說明：「1個多月前我們才決定要做，花1個月裝潢及開發產品，我想要替路易莎創造另一個面向，有一個地方可以好好吃早午餐，晚餐也很豐富，可以小吃也可以聚餐。」

▲白霧時光從早餐吃到晚餐。圖／彭蕙珍攝

走進白霧時光，迎面而來的是咖啡的吧台區，「這裡是雙面的，正面是咖啡吧，也是我開咖啡的初衷，讓客人進來就開到咖啡香，有咖啡師和他們親切的打招呼；背面是茶飲區。」

店內提供的麵包由現場師傅現場製作，「他們清晨5點就要上班，現場揉麵、烘焙。」麵包製作的區域是穿透的，客人一進門就可以看見師傅們忙碌的身影。

「我想要讓客人離麵包製作區很近，甚至可以清楚的看到石板烤箱內的麵包，從小慢慢變大，還有焦糖化的過程，讓他們知道，在麵包區中販售的就是從這裡現烤出來的。」

▲在麵包區可以看到製作過程。圖／彭蕙珍攝

餐點多元又平價 每人都有心中的白霧時光

餐點很多元，但仍然秉持路易莎的精品平價精神，從百元的早餐、200多元的早午餐，到3~400元的排餐。

至於命名由來，黃銘賢說明：「每個人心目中都有自己的白霧時光。」他回想有一年去富士山旅遊，在湖邊看著白霧在富士山繚繞，「這時若是有咖啡和早午餐，不是很美好？」

「當兵時我在七星潭，雖然被操得要死，但若能在有白霧繚繞的潭邊喝一杯咖啡，該有多好，這是我心目中的咖啡時光。」

▲時光區沒有時間限制，還可以充電。圖／路易莎提供

創新營運模式 可隨意組合

他很看好白霧時光的前景，「目前已經有知名連鎖飯店及商場在洽談進駐。」他解釋，白霧時光的營運模式可以很彈性，可因應不同場域環境，將旗艦店的內容彈性調整導入。

他舉例，若有商場只想要漂亮的咖啡吧台及甜點，可以選擇這兩個；若有飯店想要加入簡單的餐飲也可以；有些場域空間夠大，想要加入「時光區」的共享空間，也沒問題。

對他來說，白霧時光是創新的營運模式，可以多元場域、互相交融，這也是他眼中未來10年的餐飲新模式。

▲白霧時光是黃銘賢的夢想店。圖／路易莎提供

路易莎現有8品牌 明年進軍美國

「白霧時光」是路易莎集團旗下第8個品牌，包括6間青焰炭火熟成牛排、3間初泰Pikul、1間Selfroom Workoutplace、9間玖仰茶食文化、1間丹生炊事、3間SUN BERNO光焙若蔬食，以及2間Louisa Bakery。

對於2026年，他表示，路易莎咖啡將持續展店，目前已有500多間，將再展50間。其他品牌也會持續展店。以集團來說，餐飲占比會拉到5成，明年則拚營收成長5成。

2026年初路易莎咖啡將在美國洛杉磯開出第一間店。他表示，這間店會打造成最經典的路易莎咖啡，並有很正宗的義大利麵包師傅加入。在持股部分，美國代理商是大股東，路易莎入股約3成。

至於何時上櫃？黃銘賢強調：「我們隨時可以申請上櫃，但是咖啡期貨太貴了，期待咖啡期貨下跌就會送件。」

