白領外國人明年納勞退新制

《勞工退休金條例》規定，雇主只有聘僱本國人或取得永久居留證外國人時才需為其提繳勞工退休金，尚未取得永居外國人等則仍要適用《勞基法》勞退舊制，一旦轉換工作可能就會歸零，立法院日前三讀修正《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），放寬外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，預估約有逾5萬名外國人可望受惠，將從民國115年上路。

依勞退條例規定，雇主每月需為勞工提繳不低於6％的勞工退休金至其個人專戶中，但僅適用本國人及取得永久居留證外國人等；《外國專業人才延攬及僱用法》則放寬至在我國的外國專業人才及特定專業人才在取得永久居留證前即可適用勞退新制。

依攬才專法規定，明年起獲聘的外國人應適用勞退新制，勞動部勞動福祉退休司長黃維琛提醒，若是在新法生效前就獲聘的外國人，除非外國人於新法上路6個月內以書面向雇主提出還想繼續適用勞退舊制，否則就應適用勞退新制，而原本舊制年資則可依勞退條例「保留」，經勞資合意後則可以結清。

此外，攬才專法也提及雇主2026年起應為取得永久居留證勞工申報參加就業保險，一旦投保就業保險符合條件後則可領取失業給付、職訓生活津貼、育嬰留職停薪津貼等，若未為勞工申報加保可處應負擔保險費金額10倍罰鍰。

勞動部勞動保險司長陳美女也說，攬才專法僅提及若符合眷屬加發資格則該眷屬應在台灣才符合規定，其餘給付數額及方式均與國人相同，育嬰留職停薪津貼也可享2成公務預算加發，全計可達8成投保金額。