白領階級恐被AI取代 林宜敬喊話大學：一起努力面對問題

數發部長林宜敬於大學校長會議專題演講。吳尚軒攝



數位發展部長林宜敬今（22）日在全國大學校長會議演講時警告，AI革命與過去工業革命不同，白領階級恐被取代，如今美國大學畢業生已面臨就業困難，因為如整理、分析資料等基層工作已經被取代，呼籲大學一起面對新問題。

全國大學校長會議今日繼續於高雄舉行。林宜敬專題演講時表示，AI系統仿照人類大腦設計，用什麼資料訓練AI，AI就會變成什麼樣子，他舉例，1960年代中國學生在天安門廣場拿著毛語錄當紅衛兵，是因為他們就是受到如此訓練，台灣2014年發生太陽花學運，則是因為學生受到自由民主理念教育，2040年的學生會不會就像機器人一樣？

他進一步說明，若問「為什麼有韓戰」，大部分人會說是北朝鮮引起，但也有人說是美國引起。數發部測試後發現，用美國資料訓練的AI會說是北朝鮮，但用中國語料訓練可能回答是美國引起，「用什麼樣訓練AI，就會得出什麼結果」，這也是數發部推動台灣AI語料庫的原因。

林宜敬警告，AI智慧將在1、2年內超越人類智慧，過去能破解一個蛋白質的3D結構就可以發表一篇博士論文，但人工智慧AlphaFold發表後，已破解2億個蛋白質結構，現在許多電腦科學家用AI訓練AI，「AI像人類一樣，上一代訓練下一代」，一旦到達臨界點就會大突破，可能失控或由單一公司完全壟斷市場。

對於未來的衝擊，林宜敬指出，過去電腦革命時很多人擔心失業，但後來發現只要學習電腦、新技術就好，工業革命後產生藍領階級，電腦革命產生白領上班族，但AI革命則開始取代白領上班族，白領受到夾殺，AI之父Geoffrey Hinton受訪時甚至直言說，當水電工最不容易被AI取代，因為工作內容複雜且不是重複內容。

對於白領工作受到的威脅，林宜敬進一步說明，最近2至3年美國大學生找工作很難，過去新鮮人可以去律師事務所、金融機構當學徒，但現在這些基層的整理資料、分析工作都被AI取代，這確實「有點灰色」，但他仍呼籲要樂觀面對，「有很多新的議題，大家一起努力解決問題。」

