白頭髮可以黑回來嗎？會越拔越多根？專家給答案：把握時機有望重獲黑髮

隨著現代生活節奏加快，越來越多人提早面臨白髮困擾。白髮形成主要源於毛囊黑色素細胞功能退化，除了遺傳和老化等自然因素，長期壓力、營養不足和內分泌失調也是關鍵原因。究竟白頭髮可以黑回來嗎？可不可以拔掉？醫學專家指出，早期白髮存在「可逆期」，透過適當調整生活方式，部分白髮確實有機會重新變黑。

白頭髮成因

營養功能醫學專家劉博仁在臉書分享，根據2024年國際皮膚科權威期刊最新綜論，白髮形成主要是毛囊中黑色素細胞減少或功能衰退所致。造成白髮提早出現的原因包括：

１、基因遺傳：父母白髮出現較早，子女通常也會較早出現白髮

２、自然老化：男性約在30至35歲、女性約在35至40歲開始明顯出現白髮

３、氧化壓力：熬夜、抽菸、紫外線曝曬、高糖飲食都會產生大量自由基

４、生活壓力：交感神經釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞快速耗竭

５、營養不足：特別是維生素B12、鐵、銅、葉酸、維生素D等營養素缺乏

６、健康問題：甲狀腺功能異常、自體免疫疾病、慢性發炎等狀況

白頭髮可以黑回來嗎

劉博仁醫師表示，這項2024年研究發現白髮有早期「可逆期」與晚期「不可逆期」的區別。當毛囊隆起區的黑色素幹細胞仍存在但功能變弱時，白髮仍有機會重新長出黑色。只有當幹細胞完全耗盡時，才真正無法逆轉。這解釋了為何有些人在壓力緩解後，局部白髮會重新長出黑色段落，或使用特定藥物、荷爾蒙治療時，髮色會重新變深的現象。

加速白髮的６大NG行為

想要延緩白髮生成，劉博仁醫師表示，以下行為務必避免，因為這些都會加速黑色素幹細胞耗損：

１、長期熬夜影響身體修復機制

２、壓力大、情緒長期緊繃

３、抽菸產生大量自由基

４、高糖飲食、常吃加工食品

５、過度曝曬紫外線

６、頻繁染燙、使用化學品刺激頭皮

延緩白髮生長的方法

至於有哪些習慣可以「延後」甚至「逆轉」白髮？劉博仁醫師結合臨床經驗與科學研究，提出以下具體建議：

１、減少壓力：透過深呼吸、冥想、散步、規律運動等方式，緩解交感神經壓力

２、補充營養：確保攝取足夠的B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3及抗氧化物

３、抗氧化飲食：多吃蔬菜、水果、綠茶、莓果等富含多酚食物

４、促進頭皮血液循環：適度日曬與按摩有助維持毛囊微環境健康

５、改善身體發炎狀態：調整甲狀腺功能與慢性發炎問題

白頭髮會越拔越多嗎

許多人都聽過「白頭髮拔一根長三根」的說法，但皮膚科醫師陳昱璁在臉書解釋，這樣的說法是以訛傳訛，每個毛囊原則上只會長出一根頭髮，之所以看起來像一個毛孔冒出多根頭髮，是因為頭皮毛囊常以２至５個為一組形成「毛囊單位」，從相鄰位置一起生長。白髮出現是因該毛囊內黑色素細胞功能衰退，即使拔除白髮，新生頭髮仍會是白色，不會因拔除而增加數量或變黑。

正確處理白髮的３個方向

陳昱璁醫師建議，雖然拔白髮不會增加數量，但仍不建議隨意拔除，因為可能造成毛囊微小出血或感染。較好的處理方式包括：

１、調整生活作息與營養：維持規律作息、充足睡眠、適度運動及均衡飲食

２、適度染髮改善外觀：選擇植物染等溫和染髮產品，避免過於頻繁染髮

３、留意身體健康狀況：若白髮突然明顯增加，建議進一步評估是否有甲狀腺或免疫問題



陳昱璁醫師特別提醒，市面上宣稱能讓白髮恢復黑色的產品可信度不高，「吃黑補黑」如黑芝麻、黑木耳或何首烏等說法，從西醫角度來看也缺乏明確科學依據。與其過度焦慮外在改變，不如從作息、壓力管理與保養習慣著手，維持頭皮與整體健康才是關鍵。

▲充足睡眠有助於改善白髮現象。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

陳昱璁醫師

網址：https://www.facebook.com/share/p/17h1K6CpMq/

劉博仁醫師

網址：https://www.facebook.com/share/p/1DL3XMWGXs/

