白頭髮可以黑回來嗎？會越拔越多根？專家給答案：把握時機有望重獲黑髮
隨著現代生活節奏加快，越來越多人提早面臨白髮困擾。白髮形成主要源於毛囊黑色素細胞功能退化，除了遺傳和老化等自然因素，長期壓力、營養不足和內分泌失調也是關鍵原因。究竟白頭髮可以黑回來嗎？可不可以拔掉？醫學專家指出，早期白髮存在「可逆期」，透過適當調整生活方式，部分白髮確實有機會重新變黑。
白頭髮成因
營養功能醫學專家劉博仁在臉書分享，根據2024年國際皮膚科權威期刊最新綜論，白髮形成主要是毛囊中黑色素細胞減少或功能衰退所致。造成白髮提早出現的原因包括：
１、基因遺傳：父母白髮出現較早，子女通常也會較早出現白髮
２、自然老化：男性約在30至35歲、女性約在35至40歲開始明顯出現白髮
３、氧化壓力：熬夜、抽菸、紫外線曝曬、高糖飲食都會產生大量自由基
４、生活壓力：交感神經釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞快速耗竭
５、營養不足：特別是維生素B12、鐵、銅、葉酸、維生素D等營養素缺乏
６、健康問題：甲狀腺功能異常、自體免疫疾病、慢性發炎等狀況
白頭髮可以黑回來嗎
劉博仁醫師表示，這項2024年研究發現白髮有早期「可逆期」與晚期「不可逆期」的區別。當毛囊隆起區的黑色素幹細胞仍存在但功能變弱時，白髮仍有機會重新長出黑色。只有當幹細胞完全耗盡時，才真正無法逆轉。這解釋了為何有些人在壓力緩解後，局部白髮會重新長出黑色段落，或使用特定藥物、荷爾蒙治療時，髮色會重新變深的現象。
加速白髮的６大NG行為
想要延緩白髮生成，劉博仁醫師表示，以下行為務必避免，因為這些都會加速黑色素幹細胞耗損：
１、長期熬夜影響身體修復機制
２、壓力大、情緒長期緊繃
３、抽菸產生大量自由基
４、高糖飲食、常吃加工食品
５、過度曝曬紫外線
６、頻繁染燙、使用化學品刺激頭皮
延緩白髮生長的方法
至於有哪些習慣可以「延後」甚至「逆轉」白髮？劉博仁醫師結合臨床經驗與科學研究，提出以下具體建議：
１、減少壓力：透過深呼吸、冥想、散步、規律運動等方式，緩解交感神經壓力
２、補充營養：確保攝取足夠的B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3及抗氧化物
３、抗氧化飲食：多吃蔬菜、水果、綠茶、莓果等富含多酚食物
４、促進頭皮血液循環：適度日曬與按摩有助維持毛囊微環境健康
５、改善身體發炎狀態：調整甲狀腺功能與慢性發炎問題
白頭髮會越拔越多嗎
許多人都聽過「白頭髮拔一根長三根」的說法，但皮膚科醫師陳昱璁在臉書解釋，這樣的說法是以訛傳訛，每個毛囊原則上只會長出一根頭髮，之所以看起來像一個毛孔冒出多根頭髮，是因為頭皮毛囊常以２至５個為一組形成「毛囊單位」，從相鄰位置一起生長。白髮出現是因該毛囊內黑色素細胞功能衰退，即使拔除白髮，新生頭髮仍會是白色，不會因拔除而增加數量或變黑。
正確處理白髮的３個方向
陳昱璁醫師建議，雖然拔白髮不會增加數量，但仍不建議隨意拔除，因為可能造成毛囊微小出血或感染。較好的處理方式包括：
１、調整生活作息與營養：維持規律作息、充足睡眠、適度運動及均衡飲食
２、適度染髮改善外觀：選擇植物染等溫和染髮產品，避免過於頻繁染髮
３、留意身體健康狀況：若白髮突然明顯增加，建議進一步評估是否有甲狀腺或免疫問題
陳昱璁醫師特別提醒，市面上宣稱能讓白髮恢復黑色的產品可信度不高，「吃黑補黑」如黑芝麻、黑木耳或何首烏等說法，從西醫角度來看也缺乏明確科學依據。與其過度焦慮外在改變，不如從作息、壓力管理與保養習慣著手，維持頭皮與整體健康才是關鍵。
▲充足睡眠有助於改善白髮現象。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
陳昱璁醫師
網址：https://www.facebook.com/share/p/17h1K6CpMq/
劉博仁醫師
網址：https://www.facebook.com/share/p/1DL3XMWGXs/
更多食尚玩家報導
隱私漏洞！他浴室裝「１物」洗澡全被鄰居看光光，網友嚇：燈一開就像皮影戲
２月最強運４生肖公開！屬馬者有望升職加薪，４數字測出過年前偏財運
騎車用手機、開車抽菸將罰更重！１交通新法上路，做這件事恐噴7200元
2026全聯熱銷零食TOP10！「第１名」古早味越嚼越香，洋芋片系列只排第３
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
爛痘1年治不好！女大生臉藏「百隻8腳蟲」猛生小孩 醫示警曝恐怖畫面
臉部時常泛紅、摸起來粗粗的，要注意恐是蠕形蟎蟲在作怪。皮膚科醫師王佑鑫分享，幾乎每個成年人的臉上都有這種「蟲」，它們平常就躲在你的毛囊和皮脂腺裡，靠吃你的皮脂和細胞維生。當免疫力下降、或是塗了太多油膩的保養品如同「餵他們吃大餐」，蠕形蟎蟲就瘋狂生小孩，從幾隻變成幾萬隻，也就是「蠕形蟎蟲症」（Demodicosis）。
章魚寶寶？女大生紅疹狂冒「毛孔藏滿8腳蟲」 醫：妳餵飽牠們
皮膚科醫師王佑鑫近日分享一起病例，一名女大學生兩頰與T字部位佈滿紅色丘疹長達一年，皮膚觸感粗糙如砂紙，經診斷後發現是蠕形蟎蟲大量繁殖所致，顯微鏡下如同「章魚寶寶」，提醒要暫停使用油膩的卸妝油等並配合醫師指示擦殺蟲藥膏。
打完變毀容？她誤信「外泌體回春」臉布滿肉芽腫！台大醫：這類注射全違法，且無特殊藥物治療
近幾年，外泌體成為醫美市場最熱門的產品之一，只要冠上「外泌體」名號，價格就翻倍。不肖業者看準商機，推出違法的皮下注射療程，在國內外已陸續出現多起注射後導致壞死性肉芽腫的案例。為什麼看似「回春」的療程，會演變成皮膚災難？ 僅一次外泌體試用，半年肉芽腫噩夢 從事美容業的林小姐，怎麼也沒想到一次「熟人推薦」的外泌體試用，竟成了長達半年的毀容噩夢。這場噩夢至今尚未完結，她的臉上仍留有難以磨滅的痕跡。 2025年6月，林小姐在接受宣稱「韓國獨家代理」的外泌體皮下注射後，隔天照鏡子差點崩潰：「整個臉紅腫得像妖怪，兩頰跟額頭全是一顆顆像丘疹的凸起物。」這不是短暫過敏，而是延遲性免疫反應引發的肉芽腫。 該產品並非由她自行購買，林小姐表示，是熟識的業內人士主動聯繫，稱公司「自韓國獨家代理」一款外泌體產品，可用於皮下注射，施打後讓皮膚更緊緻、顯得年輕，並提供樣品邀她試用。 她強調，過去曾購買過同家公司研發的外泌體原液，使用經驗尚可，加上對方以「樣品試用」方式提供，讓她放下戒心，沒想到這一針下去，代價是差點毀掉整張臉。 6cc液體裡藏了什麼？20餘種不明成分引發延遲性過敏 她回憶，當時看到樣品容量高達6cc
《愛情怎麼翻譯？》車茂熙同色系唇彩！化妝師公開同款唇膏是它，不只顯嫩還顯白！
由高允貞和金宣虎主演的 Netflix 韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播後橫掃全球排行榜冠軍，除了劇情細膩外，兩外主演的顏值也被熱烈討論！高允貞乾淨的妝容，搭配顯嫩又有氣色的唇彩，讓整體妝感更加亮眼，同時散發自然清新氛圍，更展現好氣色。本篇特別幫大家找出她在劇中的同款唇膏與相似色號，一起來看看吧！
臉愈保養愈爛？醫揪「6大傷膚兇手」 第4個最多人中
除了護膚美白外，很多人也會問：「到底有哪些習慣會加速皮膚老化或出狀況？ 」對此，中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫看肌膚，是從內在臟腑與外在環境的平衡出發。並揭露六大損害肌膚的內外兇手，提醒避開這些「致病兇手」，皮膚才能長久穩定！ 1、飲食失衡：脾胃的抗議過食辛辣油膩或生冷食物會助長體內「濕熱」，損傷脾胃陽氣；當脾胃失調、氣血生成不足，皮膚就會出現油膩、痘痘或暗沉。2、情緒壓力：肝氣的鬱結長期壓力會導致肝氣鬱結，影響氣血運行。氣滯血瘀引發黑眼圈；而鬱結化火則容易導致濕疹、痤瘡等發炎問題。 3、氣血虧虛：皮膚的營養不良氣血不足時，皮膚得不到足夠灌溉，會變得乾燥、缺乏彈性，容易出現細紋、色斑，甚至引起搔癢（中醫稱「血虛生風」）。4、熬夜失眠：陰血的耗損熬夜耗傷陰血，會削弱肝臟疏泄和解毒功能。這會導致皮膚代謝變差，變得暗淡無光、蠟黃，並加速衰老。5、六邪侵襲（環境）：環境的傷害風、寒、暑、濕、燥、火六邪都會損傷肌膚。例如：暴曬（火邪）損耗陰液；潮濕（濕邪）引發濕疹；寒冷（寒邪）造成皮膚乾燥粗糙，最終導致皮膚發炎、水腫或屏障受損。 6、不當護理（清潔與外養品）：皮膚的負擔頻繁或過度清潔會損害皮
那些值得收藏的「超限量美妝」！ALBION匠心凝時週年限定霜、香奈兒酒紅彩妝、嬌蘭櫻花蜂印瓶全是夢幻逸品
ALBION今年最被討論的，毫無懸念就是「匠心凝時之霜1週年限定版」！這款限定霜本身就站在品牌頂級金字塔，限量版更直接把保養升級成藝術收藏，瓷瓶由日本有田燒工坊與擁有三百多年歷史、長年為皇室製瓷的辻精磁社共同打造，以世代相傳的菊花紋樣為基底，融入白神山地矢車菊的...
2026眼影盤推薦8款！淺色眼影怎麼畫乾淨又顯色，眼妝技巧必學
2026春季彩妝，淡淡淺色眼影優雅又顯氣質！但淺色眼影最怕顯髒不顯色，該如何把淺色眼影畫得清透乾淨呢？來分享化妝小秘訣！
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
高雄市長民調超驚人！「這選區」藍贏面最大
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩。若以高雄市8個行政選區來看，賴瑞隆在第3選區（左營、...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張