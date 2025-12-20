白頭髮是身體發出警訊！中醫曝4位置反映不同問題：長在「這位置」壓力大，多吃3食物養回烏黑髮
許多人都有白頭髮的困擾，除了正常老化外，也要注意是否可能是身體發出的警訊。中醫就指出4個不同白髮位置所反映的身體狀況，長在兩側鬢角代表過度疲勞、壓力過大；長在頭頂為過度疲勞、情緒緊張；長在後腦勺是年紀漸長、經常熬夜；長在前額是三餐飲食不正常。
六福堂中醫診所在臉書粉專發文表示，中醫認為毛髮的生長與肝腎的精血濡養有關，除了遺傳性白髮和年紀漸長頭髮失去濡養變白外，長期作息不當、過度疲勞、營養不良、疾病因素等都會導致人體氣血不足，內臟功能失調，進而造成頭髮變白。並分享4個不同位置的白頭髮與其對應的身體狀況：
1、兩側鬢角：
與膽經絡相關，原因為過度疲勞、壓力過大，會出現易疲累、眼睛酸澀、失眠、口苦口乾、食慾不佳等症狀。中醫建議，應維持正常作息、少熬夜，並適當抒發壓力。
2、頭頂：
與肝經絡相關，原因為過度疲勞、情緒緊張，會有腰膝痠軟、健忘、睡眠品質差、頻尿、小便不暢等症狀。中醫建議，應維持正常作息和規律運動。
3、後腦勺：
與膀胱經、腎相關，原因為年紀漸長、經常熬夜。會出現臉部浮腫、膚色暗沉、頭暈頭、小便不暢等症狀。中醫建議，應維持正常作息。
4、前額：
與胃經絡相關，原因為三餐飲食不正常，症狀包括經常拉肚子、消化不良、腹痛腹脹、四肢冰冷等。中醫建議，應維持飲食均衡、進食要細嚼慢嚥。
▲從白髮4位置看身體警訊(製圖/陳友齡)
除此，中醫也提供4點生活建議來改善白髮問題，除了確保充足睡眠、規律運動、保持心情放鬆外，飲食上可以多吃補益肝腎的食物，如海帶、黑芝麻、枸杞等，幫助肝腎養血，用以滋養頭髮。
今周刊編按：許多人認為白髮與年齡有關，但答案卻是否定的，營養師張佩蓉曾在「Q老師的營養教室」部落格發文指出，長白髮除了與先天基因有關，平時的生活習性或飲食習慣也佔有極大關聯。
張佩蓉說，頭髮主要由蛋白質組成，只要飲食一出問題，如挑食、營養不良、節食等，頭髮就難以呈現健康色澤，因此想要保有一頭烏黑亮麗的頭髮，「營養」是絕對必要地。她推薦7種養髮食物，可以讓頭髮烏黑亮麗、閃閃動人。
■黑芝麻
■黑豆
■何首烏
■牡蠣
■海帶
■核桃
■桑椹
