白額雁、豆雁陸續飛抵宜蘭度冬 令人為之驚「雁」

被列為「稀有冬候鳥」的十三隻白額雁造訪蘭陽平原，引發鳥友一陣熱烈追拍。（資深媒體人周俊雄博士）

記者林坤瑋／宜蘭報導

被列為「稀有冬候鳥」的白額雁及豆雁，已造訪蘭陽平原多時，引發鳥友一陣熱烈追拍。資深媒體人周俊雄說，二十五日在宜蘭縣壯圍鄉紅葉路拍到眾多冬候鳥在田間覓食，拍到十三隻白額雁、三十二隻豆雁。

周俊雄表示，白額雁又叫做花斑、明斑或大雁，身長六十五至八十六公分，體重一千七百至三千公克，展翅寬一百三十至一百六十五公分，雌雄同型，牠們原來住在北極圈，秋天時轉到長江中下游度冬。

豆雁飛抵宜蘭度冬。（周俊雄博士）

此種鳥類，成鳥額基有白色環斑，環斑外圍黑色。頭、頸、體背暗褐色，背具暗褐色羽緣，翼黑褐色，胸、腹淺棕灰，有不規則粗黑橫斑，臀白色橫斑。有扁平的喙，邊緣鋸齒狀，有助於過濾食物。飛行時，頭、頸暗褐，頸短，臀及尾上覆羽白色，尾羽黑褐，末端白色，飛行中的白額雁會發出高音的「里歐、里歐」聲，從地面可以清楚聽見。

白額雁和豆雁都屬於雁鴨科體型較大的鳥類，豆雁的嘴喙則是黑色，前端有黃色的端斑，好像一顆黃豆。牠們夏天在歐亞大陸北極圈棲息繁殖，冬天會飛往南方度冬，牠們屬於台灣的稀有冬候鳥。

秋冬之際，蘭陽平原因為休耕農田放水而變成水鄉澤國，吸引許多冬候鳥停留棲息。

周俊雄說，宜蘭地區每年都有零星的雁鴨科雁屬鳥類前來度冬，包括鴻雁、小白額雁、白額雁、寒林豆雁或凍原豆雁，每次都會轟動鳥界攝友。這次竟有十三隻白額雁、三十二隻豆雁同時現身，相當難得。