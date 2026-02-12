白願審國防預算 傅崐萁放話「不會通過院版！」綠委：國民黨被他1人耍著玩

傅崐萁直言最後通過的國防條例不會是行政院的版本。（本刊資料照）

行政院去年送出的8年1.25兆元國防採購特別條例，至今仍在立法院被藍白以人數優勢卡關、拒絕排審。民眾黨團在提出自家版本的國防預算後，點頭願讓院版法案在新會期併案審查，民進黨團對此表示樂見，然而國民黨團的態度似乎仍沒有鬆動，總召傅崐萁放話，院版有無付委審查不是重點，「最後立法院通過的，不會是行政院版本」。此話一出再度引發綠營砲轟。

白營自提國防預算 點頭「院版併案審查」

上個會期以黃國昌為首的民眾黨立法院黨團已提出4,000億元的國防預算，但內容遭批欠缺專業考量，也被指出刪除了非紅供應鏈等關鍵部分。

2月新上任的民眾黨團總召陳清龍11日公開表示，民眾黨團自提版本已交付委員會審查，他也首度表態，贊成行政院版本的國防預算條例開議後付委，與民眾黨版本同時列為新會期「最最最最優先法案」併案審查。

傅崐萁再控國防預算有弊端 未審先嗆不會通過院版

然而國民黨團總召傅崐萁則再度對總統賴清德提出質疑，聲稱我對美採購7千億元的軍購裝備至今尚未抵台；對於賴所謂台灣會跌出美國的優先名單，他質疑只是話數，稱台灣沒有優先圈裡面。傅更批國防預算「弊端叢生」，「有多少是為了綁樁綠營金主？」要求賴總統向國人交代。

傅崐萁也說，國民黨團也會有自己的國防預算版本，現在還在整合中，強調會確保國防預算花在刀口上，且能在最短時間內實質獲得我方需要的裝備。對於白營點頭讓院版付委，傅反批綠營總召柯建銘想分化在野團結，直言政院版有無付委無關痛癢，因為他們會提出對案並實質審查，「最後立法院通過的，不會是行政院版本」。

王定宇痛批傅崐萁親中到離譜「要擋也要講道理」

對此民進黨外交國防委員會召委王定宇表示，期待民眾黨團新成員在新會期可以將想法付諸實行，他也願意向民眾黨國防委員當面請益、好好溝通，國家安全本無黨派之分。王定宇也反批國民黨，到現在還被親中的傅崐萁耍著玩，還因為江啟臣的想法跟國民黨主席鄭麗文不一樣，要把江從長期待的國防委員會移出。

針對傅崐萁表態不會讓國防部的國防特別條例過關，繼續杯葛國安，王定宇痛批，知道傅崐萁親中，但不知道親中到這麼離譜的程度，要擋也要講道理，到現在還在講7,000億軍購沒有交付，國防委員會多次專案報告詢答，幾乎所有先進裝備都如期交付，甚至有的還提前，延遲的項目也都在趕工當中，就連美國自己的需求跟全球買家也都延遲。

王定宇表示，如果還是用中國內容農場的造謠，在國會阻擋國防預算跟國防特別預算、特別條例，這種操作只會讓台灣人民看到國民黨越來越像是中國共產黨在台的組織，相信多數國民黨人不願意看見這樣的發展，傅崐萁1個人要擋下所有的國家安全相關的預算跟法案，就看國民黨立委們接不接受這樣的安排；若國民黨接受，整個黨就跟傅崐萁、跟親共的力量綁在一起，他提醒，高市早苗在日本已經示範過一次了，「為了自己的國家，我們都應該知道該怎麼做。」

