白飯加「海帶芽」可降飯後血糖！甲狀腺異常者需謹慎食用

海帶芽富含豐富膳食纖維與多種礦物質，研究顯示具有穩定血糖及降低膽固醇的健康效益。邱筱宸醫師表示，研究發現在白飯中添加4克海帶芽，能有效降低飯後血糖與胰島素值。

海帶芽又名裙帶菜（Undaria pinnatifida），與用於煮高湯的昆布（海帶）是不同的海藻類植物。（示意圖／Pixabay）

婦產科醫師邱筱宸在其社群平台發文指出，海帶芽又名裙帶菜（Undaria pinnatifida），與用於煮高湯的昆布（海帶）是不同的海藻類植物，營養價值極高，值得在日常飲食中經常出現。

邱筱宸解釋，海帶芽的膳食纖維含量高達近50%，能增加飽足感並延緩胃部排空，對穩定餐後血糖有顯著幫助。此外，海帶芽中的岩藻糖膠（Fucoidan）和藻褐素（Fucoxanthin）具有免疫調節、抗氧化及抗發炎等潛力。

海帶芽還富含多種重要礦物質，包括碘、鈣、鎂、鉀和鐵等，並與鮭魚等深海魚類相似，含有Omega-3脂肪酸等健康油脂。邱筱宸特別提到一項日本進行的隨機交叉臨床試驗，研究比較「單純食用白飯」與「白飯加入4克海帶芽」兩種情況，結果顯示添加海帶芽後，受試者在飯後30分鐘時的血糖與胰島素水平明顯較低。

一項針對肥胖患者的雙盲隨機分派試驗證實，連續8週食用富含海帶芽點心的組別，其低密度脂蛋白膽固醇下降了7.4%。（圖／Photo AC）

在血脂方面，一項針對肥胖患者的雙盲隨機分派試驗證實，連續8週食用富含海帶芽點心的組別，其低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）下降了7.4%，總膽固醇也降低了5.8%。類似結果在動物實驗中同樣獲得驗證，確認海帶芽確實能影響血脂與葡萄糖的代謝路徑。

邱筱宸還提到，目前有許多關於海帶芽中岩藻糖膠的研究正在進行，包括其抗腫瘤、抑制癌細胞轉移以及調節免疫系統等機制。雖然尚未有大型臨床試驗完全證實其效果，但初步研究結果顯示海帶芽在抗癌方面具有潛力。

目前有許多關於海帶芽中岩藻糖膠的研究正在進行，包括其抗腫瘤、抑制癌細胞轉移以及調節免疫系統等機制。（示意圖／Pexels）

然而，營養師錢靜蓉提醒，海帶芽雖然營養豐富，但並非人人適合食用。由於海帶芽含有高濃度的碘，患有甲狀腺功能異常的人，特別是甲狀腺亢進或其他甲狀腺疾病患者，應避免過量攝取。此外，過敏體質者也需謹慎，因為某些人對海藻類食物可能產生過敏反應，這類人群應避免食用海帶芽。

錢靜蓉同時指出，消化功能較弱的人也應注意，海帶芽富含膳食纖維，若攝取過量可能導致腹脹或腸胃不適，建議此類人群適量食用，避免造成消化系統負擔。

