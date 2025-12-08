白馬亂跑馬路逛大街！民眾目擊看傻報警

花蓮壽豐鄉的馬路上竟然有一匹白馬在逛大街，民眾發現之後趕緊報警處理。（圖／東森新聞）





花蓮壽豐鄉的馬路上竟然有一匹白馬在逛大街，民眾發現之後趕緊報警處理，警方發現白馬是從附近農場跑出來的，農場主人被警方告誡並且處以罰款。

警方：「這是誰的啊，裡面也有一隻馬在叫，蛤。」

民眾在馬路上偶遇一隻白馬，覺得超奇怪，馬上通報警方。

民眾：「牠在外面，牠剛剛在大馬路上，應該是繩子掉了吧，你看他們能不能到場處理，現在放開會跑。」

4號傍晚民眾開車經過台9線213公里處，發現有一隻馬兒在車道上逛大街，也因為民眾本身是養馬的，看到狀況驚覺不對勁，馬上把車停下，化身白馬王子到路邊安撫馬兒。

廣告 廣告

吉安分局豐田所長胡明山：「馬匹於熱心民眾遷至路肩，後續聯繫飼主將馬匹帶回，將依違反道路交通管理處罰條例，第84條告發。」

警方循線調查，發現馬兒屬於壽豐一間馬場，並告知飼主要照顧好馬兒，並且開出600元罰單，以示警戒。

更多東森新聞報導

光陽新K1特仕版登場 首創125/150「雙車同價」搶市

台中購物節週週抽10萬！百業生活購物節好禮雙重送

台中購物節登錄金額200億里程碑達成 第4個百萬現金幸運兒出爐！

