白馬誤闖道路 花蓮警呼籲飼主落實動物管理

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣吉安警分局豐田派出所，日前傍晚接獲報案指稱，在轄內壽豐鄉台九線213公里處，竟然有1匹白色馬匹，在道路上行走，恐影響用路安全。吉安警分局表示，員警獲報後立即前往現場處理。所幸，現場1名30歲熱心女駕駛，已先將馬匹牽至路旁，避免危及往來車輛。

警方表示，調查發現白馬是自附近農場私自跑出，員警隨即聯繫飼主，並由農場員工到場將馬匹帶回。警方也告誡飼主，應妥善繫留動物，避免再度發生這類危險情事，並依《道路交通管理處罰條例》第84條告發罰鍰。

吉安警分局提醒，寵物若未妥善管理，恐造成交通危害。飼主務必落實圍欄及繫留措施；同時呼籲民眾若行經道路，遇有動物出沒，應減速通行並通報警方，共同維護交通安全。

照片來源：花蓮縣警方提供

