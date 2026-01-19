白高調聲援中天記者林宸佑 基進黨：就是在討好北京

政治中心／綜合報導

中天記者兼主播的林宸佑，綽號馬德，因涉嫌國安法等罪，遭到羈押禁見，對此，台灣基進黨今（19）天早上十點，到中天電視台門口召開記者會，點出這不僅是個人行為，而是有關國家安全利益，也痛批事情爆發後，第一時間聲援林宸佑的民眾黨的動機不單純。

台灣基進黨團：「統戰賊窩在中天，國安破口在眼前。」用塗紅的煤炭，在地上擺出中天二字，台灣基進黨針對中天記者主播林宸佑，涉及國安法等罪，來到中天電視台門口踢館，痛批中天就是統戰的賊窩，也質疑民眾黨從事發第一時間就對林宸佑高度護航，背後動機不單純。

台灣基進黨主席王興煥：「最挺這個紅色媒體中天的國民黨，在這件事情上面，反而相對的沉默低調，民眾黨卻是異常的高調，大力的聲援這個共諜，民眾黨非常清楚他們要討好誰，所以這不是因為民眾黨清白，民眾黨是在鬥國民黨，跟國民黨爭相獻媚來討好北京。」





民眾黨團主任陳智菡：「為什麼我們聲援一個台灣的國民，要把它定義為是討好北京，台灣民眾黨並不是在聲援馬德，而是我們在要求司法，應該要公平的審理。」雖然強調並非聲援，但不只陳智菡第一時間發文，立委張啓楷也砲轟政府是綠色恐怖，反觀國民黨，則是相對低調，只有黨中央粉專一度發文，寫下"什麼狀況又來了"，之後還火速刪除。

立委（國）徐巧芯：「跟國安相關的事情，我想都要用最嚴格標準來看待，這一點我是一定會把握住的，王立強這種情況的話，那是不能再發生的。」林宸佑遭查辦，是因為日前橋頭地檢署偵辦一名海軍陸戰隊的陳姓中士涉嫌配合中國拍攝宣誓效忠影片，還外流軍事及國安資料，偵查過程發現林宸佑也涉案，國防部長顧立雄坦言，中國滲透情況嚴重。





國防部長顧立雄：「我們也感到非常痛心，有關這些案件都是我們，自查出來的案件，相關我們也會對國軍官兵，來實施持衡的加強，持衡不斷的去精進，這樣子的反滲透的工作，因為確實這個情況（中國滲透），是相當的嚴重。」此事件涉及國安法，代表已經是危害國家安全的等級，林宸佑跟其他人士，涉案程度為何，靜待司法抽絲剝繭釐清。

