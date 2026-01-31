白髮人送黑髮人...又送走丈夫 婦人以書包裝尪骨灰惹淚崩

婦人因沒有足夠金錢，只好以兒子書包裝丈夫骨灰。圖／翻攝自微博

近期一名殯葬部落客在社群分享，一名婦人因青梅竹馬的丈夫重病纏身離世，因沒有足夠金錢辦理喪葬事宜，僅能以兒子的書包為丈夫裝骨灰，經詢問發現，婦人兒子早在5年遭酒駕撞死，未料肇事者遲遲不願支付賠償費用，積蓄也因醫療費用見底；消息曝光令網友心碎，該名部落客則伸出援手，協助婦人處理後事。

根據《南京晨報》，中國遼寧省一名部落客分享自己受到婦人求助，指出婦人兒子早在5年前，遭酒駕撞死重傷身亡，未料白髮人送黑髮人後，丈夫因重病纏身，花費龐大金錢治療，仍不敵病魔離世。

婦人無奈兒子的賠償金因對方遲遲不肯支付，加上丈夫龐大醫療費用走投無路，如今丈夫喪葬流程光是移動遺體就要人民幣8千元（約新台幣3.6萬元）、火化人民幣3千元（約人民幣1.3萬元），加總下來猶如天文數字，僅能以兒子的書包裝丈夫骨灰；該名部落客知情後，便替婦人聯繫了殯葬機構，以最低價完成喪葬事宜，並給婦人人民幣1500元（約新台幣6800元），協助添購糧食與衣物，盼能協助度過難關。

婦人因沒有足夠金錢，只好以兒子書包裝丈夫骨灰。圖／翻攝自微博

消息曝光，一派網友心碎道「命運太殘忍了，為什麼要把所有苦難都壓在一個老人身上」，想為婦人盡一份心意，也有網友怒斥殯葬業者「人家已經夠慘了，還要趁火打劫，賺這種黑心錢，良心不會痛嗎」，呼籲應審視殯葬業者的不合理收費制度。



