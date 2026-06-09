白髮人送黑髮人！父親曝傅子純死前2天通電話「沒說身體不舒服」

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八點檔演員傅子純罹急性血癌病逝。(圖／民視提供、陳俊吉攝)

八點檔演員傅子純7日因急性血癌病逝，突然其來的噩耗，讓外界震驚不已，遺孀李小姐難以忍受喪偶之痛，悲痛吐露心聲：「來世我們再找到彼此」，讓網友們紅了眼眶，至於傅子純的父親表示前幾天父子倆還通電話，怎料如今已經天人永隔。

根據《壹蘋新聞網》報導，傅子純父親透露兒子過世前2天，還打電話跟他聊天，當時並未提及身體不舒服，推測是怕家人擔憂，才隻字不提，父親指出傅子純從小到大凡事都自己承受，主要是不喜歡造成別人困擾，至於父子倆的互動，傅子純父親強調：「我倆是最能溝通、最有話聊的父子」。

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好友兵家綺透露傅子純在峇厘島度假時，已經出現異狀，先是牙痛導致食慾不振，按摩後身體出現瘀青，回到台灣仍遲遲未消退，直到上周日清晨，傅子純突然嘔吐並出現發燒症狀，被緊急送往馬偕醫院治療，剛抵達醫院時，傅子純還能跟醫生對答，經診斷為一級重症後，立刻送進加護病房（ICU），抽血檢查發現白血球指數異常飆高，屬於突發性的「猛爆型」上升，加上伴隨肺炎，導致病況急轉直下，短短幾小時就撒手人寰。

民視稍早公布傅子純的靈堂位於板橋殯儀館旁的生命會館，經紀公司表示由於親友正在處理後事，預計明天(10日)下午一點起，靈堂僅供家屬及演藝圈好友悼念追思，暫時不對外開放。

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