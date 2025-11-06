白髮人送黑髮人！謝侑芯爸媽託代理人赴大馬處理後事 經紀人悲揭遺願

娛樂中心／綜合報導

31歲台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝「謀殺」方向偵辦，涉案的馬籍藝人黃明志也於5日凌晨現身投案。而謝侑芯父母白髮人送黑髮人十分哀痛，目前委託代理人赴大馬幫忙處理女兒後事，此行行程保密，為以防萬一，特別聘請保鑣確保安全。

根據《中國報》報導，經紀人Chris表示他一直跟謝侑芯父母保持聯繫，但由於健康狀況，父母無法飛去大馬，「我相信瞭解謝侑芯父母的人就會明白，這並非父母不愛她，反而是非常的愛她，這是我必須澄清的，只是顧慮到健康和安全問題」Chris也透露謝侑芯生前遺願，謝侑芯曾告訴他自己有個心願一直無法實現，就是希望能找個好歸宿。Chris說一直知道她想早日退休，安定下來，結婚生子，可惜她如今離世，遺願永遠無法實現了。

而黃明志疑似涉入謝侑芯在大馬猝逝案，目前仍被警方留置調查，警方已申請延押6天。由於案件涉及毒品成分，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時指出，完整的毒理與解剖報告預計需等待約3個月才能出爐。大馬法醫陳然致也在社群發文解釋，指此案牽涉層面複雜，「沒有所謂簡單的死亡」。

