白髮女不滿被踩1腳 捷運車廂內亮刀揮舞全車乘客嚇壞驚逃
記者莊淇鈞／新北報導
台北捷運板南線上捷運車廂內，昨天（22日）深夜11時許，有1名白髮女疑因不滿被旁邊的男子踩到腳，竟從隨身包包內拿出水果刀揮舞，當場造成車廂內其他乘客如潮水般退開，剛好捷運停在西門站時遇到捷運警察值勤，捷警與保全立即進入車廂，將揮舞水果刀的白髮女壓制帶下車，經警詢後依恐嚇罪送辦，而捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。
據了解，深夜裡這節捷運板南線車廂內，1名白髮女疑因被1名男子踩到腳，2人口角後，白髮女突然從隨身包包內拿出1把水果刀朝男子揮舞，車廂內的其他乘客原本是被2人的爭吵聲吸引目光，一發現白髮拿出水果刀揮舞後，立即如潮水般退開。
此時捷運停靠在西門站，剛好遇到捷警巡邏到該處，於是捷警與保全立即進入車廂內，將白髮女壓制逮捕帶下車，白髮女被逮經警詢後被依恐嚇罪送辦，而捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。
捷運警察隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
恐怖！新北捷運施工出包 吊掛鐵管不慎狠砸BMW大7畫面曝光
日籍公務員在台2度偷拍妙齡女「裙底風光」 法院裁定羈押了
日公務員惡性難改 偷拍「裙底風光」才交保半年同地點又再犯被逮
中配媳把婆婆棄屍淡水河 拖空行李箱徘徊捷運站廣場5HR
其他人也在看
搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散
台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。太報 ・ 3 小時前
桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
桃園市 / 綜合報導 桃園有民眾在街頭拍到一輛轎車，車頂至後車尾載滿大型雜物，奇特景象引發關注。影片中可見，轎車引擎蓋微微凸起，前擋風玻璃有蜘蛛網裂痕，後座車頂至車尾載滿行李箱、沙發，以及大型物件，並用繩索綁住後車門把固定。整輛車呈現前高後低的狀態。影片分享到網路後，引發網友熱議。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
北捷爆衝突！女不滿竟在「車廂內亮刀」
[NOWnews今日新聞]北捷昨日驚傳亮刀事件，一名女性疑似因與他人發生口角，突然從包包內拿出水果刀揮舞，不少乘客嚇壞，而捷運警察到場後，也將該名女性帶下車，後續依恐嚇罪送辦，捷運公司依大眾捷運法第5...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
搭台北捷運被踩腳竟亮刀嗆聲 警方依恐嚇罪嫌送辦
58歲鞠姓女子昨天（22日）深夜搭乘台北捷運行經西門站時，在車廂內疑似被另外53歲張姓男子不慎踩到腳，雙方爆發口角糾紛；鞠女氣不過，居然從隨身包包內拿出一把水果刀嗆聲、作勢攻擊，其他乘客見狀嚇得報警。當時正好在西門站執勤的捷運警察隊員警立刻上前逮捕鞠女，及時化解一場危機。自由時報 ・ 3 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 2 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，21日在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。 圖：翻攝「X」@shashank_seo 巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。 中巴合製的JF-17「梟龍」Block III 戰鬥機 。 圖：翻攝自《騰訊新聞》 外界目前關注的焦點新頭殼 ・ 18 小時前
害鍋底變焦炭！女高中生被罰刷鍋20分鐘 網力挺店家
桃園龍潭兩名女高中生日前在一家火鍋店用餐後，竟讓鍋子持續加熱導致乾燒，害鍋底燒焦黑一片。店家發現後非常生氣，要求兩人進入廚房親自將鍋子刷乾淨作為懲罰。中天新聞網 ・ 5 小時前
收到「1類郵件」快刪掉！他近萬元差點飛了 嚇傻：詐騙真的很恐怖
詐騙集團手法層出不窮，一不小心就可能掉進陷阱。一名網友透露，自己近來收到疑似銀行傳來「偵測到異常交易通知」的電子信件，不過上網一搜發現是詐騙，所以沒有照著操作，但驚喊詐騙太可怕，差點就按下去了。文章曝光後，不少人表示自己也曾收過類似信件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。中天新聞網 ・ 5 小時前
深夜闖七堵站塗鴉火車！台鐵報警：最重處7年徒刑
台鐵1108次列車深夜停在七堵站等待今晨值勤載客，卻遭人闖入月台，在車身留下大面積塗鴉，台鐵人員上午發現後趕緊更換編組，但仍誤點5分鐘發車。台鐵公司表示，已將相關影片交由警方追查，不只要追討損失，該行為最重也可處7年徒刑。中時新聞網 ・ 2 小時前
2女高中生吃鍋「鍋底全焦黑」被留洗淨投訴…網一面倒批2生：活該
桃園有2名女高中生日前到某知名連鎖火鍋店吃飯，但用餐結束後被發現鍋底被燒得焦黑，因此被店員要求留下刷洗那個鍋子；女學生事後非常不滿，故投訴店家不合理行為，害她們刷到手都破皮。對此，網友反而一面倒力挺店家，甚至直接痛批女高中生「活該」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
30歲男熟睡中遭扔進垃圾車「活活壓死」 淒厲叫聲嚇醒熟睡鄰居
又是一起遊民悲歌。一名30歲遊民因為天氣寒冷，跑進大型垃圾箱取暖順便休息，未料垃圾車卻在他熟睡途中收走垃圾箱，導致男子還沒來得及反應，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾死，男子死前的驚叫聲過於淒厲，附近熟睡中的鄰居全被嚇醒。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬慶功》李安笑虧陳玉勳假文青！讚不聽話但很有出息
第62屆金馬獎昨完美落幕，由導演陳玉勳執導的《大濛》以最佳劇情片、原著劇本、造型設計與美術設計4項大獎成為最大贏家。陳玉勳今凌晨在慶功宴坦言，對演員落空有些失望。入圍影帝的柯煒林聽聞自己和張震戰到最後，當場開玩笑表示「是誰沒投給我？每次都說什麼第2名！」自由時報 ・ 7 小時前
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了EBC東森新聞 ・ 2 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 22 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
馬自達招牌入門小車 Mazda2 新年式登場！內裝配備升級強化競爭力
馬自達當家小車 Mazda2 打破停產傳言，近期在日本迎來新年式版本持續奮戰，升級重點在於重新調整車型編成並新增配備選項，藉此強化在入門市場的競爭力。新年式 Mazda2 當地售價為 172.04～250.14 萬日圓，約台幣 34.5～50.2 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
日系入門輕貨卡升級舒適露營車！實用家電全帶著走 輕鬆享樂車宿生活
過往以銷售及維修 Daihatsu 車款為主的三島大發（Mishima Daihatsu）看準戶外風潮盛行的蓬勃商機，近年來也開始提供露營車改裝服務，其中又以品牌首發之作 Quokka 露營車最受歡迎，將 Hijet Truck 車室改造成為溫馨小木屋，日本當地售價為 264～295.5 萬日圓，約台幣 53～59 萬元，提供戶外玩家一個能輕鬆享受車宿生活的入門選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前