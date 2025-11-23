白髮女不滿被踩1腳 捷運車廂內亮刀揮舞全車乘客嚇壞驚逃

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

白髮女被捷運警察帶下車後逮捕。（圖／翻攝畫面）

台北捷運板南線上捷運車廂內，昨天（22日）深夜11時許，有1名白髮女疑因不滿被旁邊的男子踩到腳，竟從隨身包包內拿出水果刀揮舞，當場造成車廂內其他乘客如潮水般退開，剛好捷運停在西門站時遇到捷運警察值勤，捷警與保全立即進入車廂，將揮舞水果刀的白髮女壓制帶下車，經警詢後依恐嚇罪送辦，而捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。

據了解，深夜裡這節捷運板南線車廂內，1名白髮女疑因被1名男子踩到腳，2人口角後，白髮女突然從隨身包包內拿出1把水果刀朝男子揮舞，車廂內的其他乘客原本是被2人的爭吵聲吸引目光，一發現白髮拿出水果刀揮舞後，立即如潮水般退開。

此時捷運停靠在西門站，剛好遇到捷警巡邏到該處，於是捷警與保全立即進入車廂內，將白髮女壓制逮捕帶下車，白髮女被逮經警詢後被依恐嚇罪送辦，而捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。

