白髮悄悄爬上我的頭／葉炎

葉炎

小寒時節，天寒地冷的，有些日子沒洗頭了，頭皮微微發癢，趁著午間暖陽正好，便在家中洗了一次頭。

幾盆熱水，一縷洗髮露，搓揉、沖洗、吹幹，不過片刻功夫，省事、省錢、省心。對著鏡子照了照，忽然發覺那一頭曾引以為傲的烏髮間，竟已摻雜了不少白髮在其中。

母親今年已九十多歲，前些年仍是一頭烏黑，直到最近兩年，才漸漸轉為花白。感謝母親，她老人家的優良基因，讓我在奔七的路上也才添了少許的白髮。

說起白髮，緣由各有不同。有種“白”叫“少年白”，多半與遺傳有關。我有一位朋友，三十多歲便已兩鬢如霜，乘公交時常常有人主動給他讓座。二十多年來，他一直靠著染髮遮掩，如今退休了，他說：“不染了，挺麻煩，順其自然吧”。

廣告 廣告

有種“白”，是舊時的“貧苦白”，饑無可食，營養不良，就像樣板戲裏的“白毛女”。那樣的“白”，如今已銷聲匿跡了。

還有一種“白”，是憂傷之後的“焦慮白”，世事無常，家家都有一本難念的經。有些人為一些麻煩事傷心事而煩惱不已，難以自拔；有極個別的人則真是遇到大災大難，徹夜難眠，甚至“一夜愁白了頭”。

而更多的“白”，終究是“老年白”。這是生理現象，也是自然規律，上至王侯將相，下至販夫走卒，誰也無法抗拒。我大概就屬於這一類白，並且白得有點慢不經心，所以心裏倒也坦然。

既然是生命法則，既然人人頭髮都會白，不如放平心態，從容相待。白髮是歲月的饋贈，是人生的勳章，只要白髮不蒼蒼，就讓它自在地白，飄逸地白，白成夕陽裏一道淺淡而明亮的風景。