白髮男闖路中「亂拉車門」嚇壞女乘客 恐涉強制罪

民眾開車等紅燈，有一名白髮男靠近車輛，突然亂拉車門，拉了後座又拉前座。（圖／東森新聞）





驚魂記！高雄光華夜市旁，民眾開車等紅燈，有一名白髮男靠近車輛，突然亂拉車門，拉了後座又拉前座，幸好車門都已上鎖拉不開，不過女乘客還是被嚇到驚聲尖叫，警方表示這個行為已經觸犯刑法強制罪以及社維法，將通知當事人到案說明，而事後也有自稱男子家屬現身，說是外公喝醉認錯車，很抱歉嚇到車上的駕駛及乘客。

停等紅燈時，有一名白髮男靠近車輛，一手搭在車上，另一隻手狂拉車門。

副駕女子vs．駕駛：「你要幹嘛，你這樣喊他聽不到啦，快走快走綠燈了。」

廣告 廣告

後座拉不開就拉前座，女乘客嚇得驚聲尖叫，幸好車門有上鎖，這名白髮男究竟想幹嘛，隨機拉車門有什麼目的呢，事發在高雄光華夜市附近，13號晚間八點多民眾開車綠燈直行，這時候白髮男闖紅燈站在斑馬線上，駕駛趕緊減速打雙黃燈，禮讓行人通過，結果白髮男突然走到內車道，靠近車輛後開始拉車門，怪異舉動已經觸法。

附近民眾：「對我而言我是覺得還好啦，但如果是女性，像我老婆的話，她可能就會覺得很恐怖吧，如果真的是酒醉的話，可能報警吧。」

前鎮分局一心所長李宗翰：「該男子站立於車道，妨礙車輛行駛，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣500元罰鍰，另該男子任意開啟車門之行為，恐涉及刑法強制罪，及社會秩序維護法。」

警方主動調查，將通知男子到案說明，釐清事發經過，影片po上網之後有網友留言，自稱是白髮男的家人，他說這是他外公，當天喝醉才會認錯車，之後會提醒要先看車牌或是敲車窗詢問，不好意思嚇到你了，若真是喝醉後的脫序行為，不只影響交通也造成當事人驚嚇，從這次經驗後，民眾更警惕上車之後要立刻上鎖比較安全。

更多東森新聞報導

新莊凌晨住宅火警！16歲少女喪生火場 消防員悲：我們盡力了

簽切結書也沒用！人夫激戰小三 拍下全裸玩樂畫面

台旅客郵輪上跌倒昏迷 空勤冒強風吊掛送醫

