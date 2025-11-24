白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮

最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。

血液循環差 易增生白頭髮

日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該戒掉」的飲食習慣，會讓各類型的白頭髮增生。以脂肪為例，大部分的人一聽到脂肪，就會想到脂肪會讓血液變得黏稠、讓循環變差，而血液循環變差是白頭髮增生的5大原因之一，所以很多人覺得脂肪與白頭髮增生有關。

不過，脂肪是與蛋白質、醣類，並稱3大營養素的其中之一，是維持生命與生理活動所不可欠缺的能量，也是製造荷爾蒙與細胞膜的原料，還能促進脂溶性維生素的吸收效率，所以能有效維護頭髮的健康。

吃好油改善白頭髮

辻敦哉表示，其實脂肪的種類非常多，組成脂肪的脂肪酸分成飽和脂肪酸與不飽和脂肪酸。一般來說，飽和脂肪酸會以固體的形態，於肉類或乳製品之中存在，而常溫環境下的不飽和脂肪酸，則會以液態油的形態，於植物或是魚類（以秋刀魚或竹筴魚等這類青背魚居多）之中存在。

攝取過多固態的油脂，的確會讓血液的脂肪變多，對血液循環造成不良影響。不過，在眾多不飽和脂肪酸之中，EPA（二十碳五烯酸）與DHA（二十二碳六烯酸），這類人體無法自行製造的必需脂肪酸，卻可以讓血液變得清澈，促進血液循環，也能改善白頭髮的問題。

辻敦哉建議，多吃富含EPA或DHA的鯖魚、沙丁魚，或是秋刀魚這類青背魚，不僅改善白頭髮的問題，也能打造健康強韌的頭髮。

常吃反式脂肪 容易長白髮

不過，有一點要特別注意，不是任何不飽和脂肪酸都能有效改善白頭髮。辻敦哉提醒，反式脂肪酸這種經過提煉而成的不飽和脂肪酸，會讓血液之中的壞膽固醇（LDL）變多，導致血液變得黏稠，血液循環變差，容易長白髮。

反式脂肪酸常見於以乳瑪琳、人工奶油、酥油、美乃滋製作的麵包、蛋糕、甜甜圈、餅乾這類甜點，或是炸薯條、洋芋片這類油炸食品，反式脂肪酸能讓食物變得金黃酥脆，通常含有大量的反式脂肪酸。

辻敦哉表示，如果將油炸食物的油換成橄欖油，就能讓反式脂肪酸大量減少，而且橄欖油富含防止細胞老化的油酸成分，所以想吃油炸食物的話，建議使用橄欖油自己炸。

