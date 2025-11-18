白髮轉黑有解方！新研究揭「關鍵機轉」：散步也有效

記者施春美／台北報導

滿頭白髮，較容易讓人顯老。(示意圖／pixabay)

白髮讓人顯老，醫師劉博仁表示，新研究發現，壓力真的會讓人長出白髮，但「放鬆」也可能讓白髮逆轉。若當白髮剛開始出現，屬於「可逆期」時，仍可重新長出黑髮。民眾可透過充足睡眠、放鬆心情、補足營養等來再現黑髮。就放鬆心情而言，可採用深呼吸、散步、規律運動、冥想等方式。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，2024 年期刊《皮膚病學研究》（Journal of Investigative Dermatology）最新綜論指出，白髮不是完全無法逆轉，有些改變真的做得到。

該研究表示，白髮的形成是毛囊中的「黑色素細胞」變少、變弱或耗竭。主要原因包括：

1.基因—最強的決定因素。

2.自然老化：

男性30～35歲開始明顯出現白髮：女性35～40歲開始變明顯，每個人差異極大。

3. 氧化壓力（自由基）

熬夜、抽菸、紫外線、高糖飲食都會產生大量自由基，讓黑色素細胞提早壞損。

4. 生活壓力（非常關鍵）：

身體受到壓力刺激後，交感神經會釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞大量分化，導致黑色素快速耗竭，而提早變白。

5. 營養不足：特別是B12、鐵、銅、葉酸、維生素 D、抗氧化物。

6. 甲狀腺問題、自體免疫、慢性發炎。

劉博仁表示，該篇2024年的研究指出，白頭髮有早期「可逆期」與晚期「不可逆期」的差別。當毛囊隆起區（bulge）裡的黑色素幹細胞還在，只是功能變弱時，白髮是有機會重新長出黑色的。「只有當幹細胞完全耗光時，才是真的不可逆。」

至於逆轉白髮的方法，劉博仁表示，結合臨床與最新科研，以下是最具科學證據的做法：

1. 壓力減少（最關鍵）：交感神經壓力解除後，研究發現，頭髮可以重新產生色素。民眾可透過深呼吸、冥想、散步、善待自己、規律運動。

2. 補足營養、避免缺乏

尤其是B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3脂肪酸、抗氧化物（維生素C、E、穀胱甘肽等）、

3. 抗氧化飲食

多吃蔬菜、水果、多酚（綠茶、莓果），少吃糖、少吃油炸加工。

4. 適度陽光與頭皮血液循環

5. 改善甲狀腺與發炎狀態：調整後，白髮速度常會明顯減慢。

