白髮阿伯亂入狂罵「假鬼假怪」！柯文哲尷尬被拍…身分疑是同黨村長

政治中心／巫旻璇報導

民眾黨前主席柯文哲今（13日）赴宜蘭替縣長參選人陳琬惠站台時表示，藍白合作的協調工作目前已由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文組成對接小組負責，相關合作方向將由兩位主席層級進行溝通與拍板。不過，活動進行期間突發插曲，一名阿伯突然上前對著柯文哲高喊「假鬼假怪」，柯文哲當下僅露出略顯尷尬的神情回應。









白髮阿伯亂入狂罵「假鬼假怪」褲管掀起來！柯文哲尷尬反應被拍…身分疑是同黨村長

一名阿伯突然衝上前，指著要求他把褲管拉起來給大家看「腳鐐」，最後更罵出「假鬼假怪」。（圖／民視新聞）

柯文哲上午到四結福德廟上香，同時替陳琬惠站台，現場湧入許多支持者，人潮排隊等著合照，「小草」們更把衣服、悠遊卡、iPad 等物品拿出來請柯文哲簽名。近期又傳出柯文哲有意讓妻子陳佩琪角逐 2026 台北市長，引起政壇熱議。黨主席黃國昌也稱讚陳佩琪能力備受肯定，但是否參選仍須尊重她的意願。對此，柯文哲13日親自否認，直言：「不會啦！」表示陳佩琪會幫忙輔選，但沒有自己參選的計畫，媒體追問陳佩琪是否可能投入 2026 選戰時，柯文哲也笑著再度強調：「不會啦，她只是協助大家助選，不會自己出來選」。

民眾黨前主席柯文哲(左)今（13日）赴宜蘭替縣長參選人陳琬惠(右)站台。（圖／民視新聞）





不過活動現場卻發生一段插曲。柯文哲在與陳琬惠合照後，一名阿伯突然衝上前，指著要求他把褲管拉起來給大家看，最後更罵出「假鬼假怪」，指稱地方毫無動作。柯文哲只能尷尬摸鼻、笑回「好啦好啦」，現場氣氛一度僵住。這段影片被剪出後在網路上瘋傳，不少網友討論阿伯身分，有人指出他疑似是民眾黨籍的壯圍鄉新南村長，忍不住直呼：「這是黨內出狀況嗎？」。









原文出處：白髮阿伯亂入狂罵「假鬼假怪」褲管掀起來！柯文哲尷尬反應被拍…身分疑是同黨村長

