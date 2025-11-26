白髮、黑眼圈都清晰！立院議事攝影機HD升級4K

（圖／TVBS）

立法院的議事攝影機畫質升級計畫正逐步實施中。立委林宜瑾表示自己有特地染髮，為了在質詢時能夠「水噹噹」地亮相。國民黨立委林思銘則提到，未來會在造型方面做更多改變，以吸引更多年輕人喜歡他的形象，同時強調自己主打專業和親民的形象。

（圖／TVBS）

目前立法院八大委員會的議事攝影機畫質仍以HD為主，但為了跟上時代趨勢，大院內正對著韓國瑜院長席位的那台轉播器已經升級到4K畫質。這是立法院去年斥資2600萬元採購的會議錄影設備更新案的一部分，目前僅先換拍韓院長的鏡頭進行測試。根據了解，為了避免浪費公帑，其他舊設備將等到使用年限到期後才會更換。

比較韓國瑜和前立法院長游錫堃時代的畫質，觀眾或許感覺差異不明顯。這是因為僅有鏡頭升級至4K還不足夠，目前提供給觀眾觀看的對外訊號依舊維持在HD畫質，只有院內訊號已達4K標準。

隨著時代進步，雖然立法院建築老舊，但其內部設備也必須不斷更新以跟上時代腳步。這次的攝影機升級不僅提升了轉播畫質，也間接促使立委們更加重視自己在鏡頭前的表現和形象，為民眾提供更清晰的國會實況轉播。

