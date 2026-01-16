白鯧一斤破900！蘇澳漁會海鮮年菜抗漲逆襲

宜蘭蘇澳漁會今年為了農曆新年，特別推出海鮮禮盒。（圖／東森新聞）





即將要迎接農曆新年馬年！宜蘭蘇澳漁會推出「海味年菜禮盒」，漁會不計成本，放入多達九種海鮮，甚至只要再花一千元，就能「加購」重達兩公斤的龍虎石斑。其實今年的白鯧、軟絲，相較去年漲幅達到一成，漁市一斤白鯧售價超過900元，攤商更坦言，過年前都會再漲價。

晶瑩剔透的軟絲，切成小塊放入鍋中，刷上醬料，煎至兩面金黃，放入口中脆嫩彈牙，令人大呼過癮。

蘇澳區漁會總幹事陳春生：「好吃。」

火鍋，還有新鮮鱸魚，搭配青菜一同燉煮，不用多做調味，就已經足夠鮮甜，甚至還有比手掌還大的白蝦，各式各樣生猛海鮮全都有，比在漁港還要彭湃。宜蘭蘇澳漁會今年為了農曆新年，特別推出海鮮禮盒，不惜成本讓民眾只要花2680元預購價，就能一次把九種海鮮通通帶回家，而且再一張小朋友，就能把重達兩公斤的龍虎石斑魚帶回家，因為目前市價一公斤超過900元，幾乎是直接打對折。

廣告 廣告

蘇澳區漁會總幹事陳春生：「裡面的白蝦也是漲了，不管它的飼料，或是整個養殖的方向，這個大概都有漲一成左右。」

確實今年想吃海鮮，口袋得要夠深，像是年夜飯餐桌上常見的白鯧魚，從去年一斤600多，漲到今年一斤700元，包含白蝦一斤500元、軟絲一斤350元，漲幅通通達到一成。磅秤走進漁市場，價格更是驚人，白鯧每斤賣到900元，放上秤上實際一量，一隻1.4斤的白鯧，就要價高達1120元。

漁市攤販：「再20多天要過年，白鯧就又漲價，大隻白鯧差不多1千3、1千5。」

攤商更坦言，鄰近年關，一隻鯧魚可能破兩千，年夜飯菜色貴桑桑，民眾為了過個好年，恐怕只能咬牙苦撐。

更多東森新聞報導

日港台IP創作者都來了！ 粉絲搶買「限量」創意文具

台中購物節登錄金額再創新高！盧市長抽出千萬好宅

宜蘭發生規模4.6地震！ 氣象署說明：不是1227強震餘震

