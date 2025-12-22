白鶴報恩⊙圖／童嘉

話說，那次老爺爺去山裡砍柴，路上救了一隻中箭的白鶴，後來白鶴化身女子來報恩，不只和老爺爺老婆婆一起生活，還偷偷的用身上的羽毛織出美麗的鶴錦，讓老爺爺拿去街上賣，改善家裡的生活。

只是老夫妻兩人按耐不住好奇心，違背約定偷看了鶴女織布，結果白鶴只好因祕密被揭穿連夜飛走，讓老爺爺好生懊惱。

數日後，老爺爺在山裡又救了兩隻鶴回來。