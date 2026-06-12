白鹿+丞磊夢幻組合《莫離》上檔！《格鬥實況》接力《鐵拳教育》上演霸凌的逆襲必看！｜追劇報報
【Yahoo電影戲劇編輯部】迎接初夏追劇潮！Disney+ 古裝大作《莫離》有白鹿與丞磊根本必看！他們在權力風暴中各懷心機、雙向救贖，是本週古裝劇優等生； Netflix 熱血日劇《格鬥實況》將直播文化與校園霸凌文化完美結合，看貧困少年如何利用流量與演算法，在鏡頭前熱血逆襲、爬出絕望深淵。若想體驗人性寫實懸疑劇，《迷牆》描述郭京飛與任素汐在牆中獲得巨款、引爆一場平凡夫妻同床異夢的諜對諜戲，張力十足！本週追劇片單追不完，絕對讓你看到欲罷不能！
本週「追劇報報」推薦
日劇《格鬥實況》：6/11全集上線
陸劇《莫離》：6/9開播
陸劇《迷牆》：6/7開播
韓劇《醫到孤島愛上你》：熱播中
韓劇《我的王室死對頭》：熱播中
台劇《阿松與阿暖》：6/8開播
《格鬥實況》
線上看👀播出平台：Netflix
主演卡司：鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹
總集數：全 6 集，6/11 全集上線
Netflix 日劇《格鬥實況》接力《鐵拳教育》演出霸凌的逆襲！開場便以學校邊緣人受同學霸凌的情節做破題，繼續帶觀眾在《鐵拳教育》之後看見暴力滲透在校園的亂象！志村光太是一個飽受霸凌的高中生，負擔著母親沉重的醫藥費，在學校又不斷遭到惡霸欺負，人生只有悽慘兩字可言。有一天，一個機會突然出現在他眼前：和同學打架的過程被人直播，竟意外在網路上爆紅，發現打架是一門賺錢的生意？！他開始憑自己的力量，一步步爬出絕望深淵！
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《莫離》
線上看👀播出平台：Disney+、WeTV
主演卡司：白鹿、丞磊
總集數：全 40 集，每日更新 2 集
白鹿、丞磊主演的古裝大劇《莫離》6/9 已在 Disney+ 開播！白鹿與丞磊強強聯手、熱度迅速破億，她因太后賜婚嫁入定王府，卻發現丈夫墨修堯（丞磊飾）深陷叛國污名、備受朝廷凌虐。兩人各懷心機、步步為營，在試探彼此的過程中化為雙向救贖故事。白鹿飾演的葉璃，外表無害實則手段狠辣，為夫出氣不擇手段；墨修堯則在戰後殘疾閉關期間，以隱忍和隱藏實力暗中醞釀！戲裡兩顆破碎的心在權力風暴中逐漸交付出真心，絕對是今年不容錯過的追劇首選！
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《迷牆》
線上看👀播出平台：WeTV
主演卡司：郭京飛、任素汐
總集數：全 20 集
砸開一堵牆，竟然砸出擊碎命運的驚天巨款！寫實懸疑大劇《迷牆》由演技派演員郭京飛、任素汐強強聯手，描述一對飽受房貸、子女教育與老人醫療三重重壓的平凡夫妻，意外在裝修時挖出巨額現金。面對這筆來路不明的錢財，渴望翻身的丈夫想藉此階層躍升，堅守底線的妻子卻深恐招來滅頂之災！一夜暴富沒有帶來幸福，反而引爆了一場家庭內部的極限諜對諜！從藏錢、爭執到病態的相互猜忌，私慾與理智瘋狂拉扯，從夫妻同床異夢演變成為小人物的生死博弈對峙戲！
👉延伸閱讀》6月陸劇推薦
《醫到孤島愛上你》
線上看👀播出平台：Disney+
主演卡司：李宰旭、辛叡恩
總集數：全 12 集，每週一、二固定更新直至7月7日完結
Disney+ 《醫到孤島愛上你》由李宰旭飾演的傲嬌醫生「都志義」，與辛叡恩飾演的怪力護理師「陸遐俐」攜手帶給觀眾一齣浪漫醫療韓劇！他們在物資匱乏的平同島衛生所救人、且對彼此暗生情愫。兩人賞夜景、看螢火蟲的曖昧氛圍滿點，卻因女方「醫生勾魂女」的流言讓戀情卡關！最新劇情更迎來驚人轉折，都志義在暴風雨中搶救女童時竟不慎墜海。這部融合「相互治癒」與驚險懸念的純愛之作，加上戲外兩人反差萌的絕佳默契，揪心又療癒！
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《我的王室死對頭》
線上看👀播出平台：Netflix
主演卡司：林智妍、許楠儁、張勝祖
總集數： 全劇 14 集
「惡女專業戶」林智妍《我的王室死對頭》卻捧紅許楠儁！這齣描述「朝鮮最惡妖女姜團心」穿越到 21 世紀、附身在無名的女演員「申瑞霜」身上的時光之旅，目前邁入最後階段。她與外號「資本主義怪物」的冷酷財閥「車世界」（許楠儁飾）相愛相殺超逗趣，飾演車世界的許楠儁因做出各種霸氣直球追求行為，果然逐漸贏得姜團心，兩人接下來要面對的，是張勝祖所飾演的大反派崔門道的各種陷害，大家一起來為兩人加油、守住他們的幸福！
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《阿松與阿暖》
線上看👀播出平台：公視台語台、MOD、Hami Video、緯來綜合台、民視無線台
主演卡司：柯叔元、韓瑜、白家綺
總集數： 全 60 集，6/8開播
今年初夏最吸睛的台灣跨時空恩怨大戲《阿松與阿暖》登場！紙藝世家掀起家庭風暴，長年活在父親陰影下的阿松，因父親無情阻撓錯失奪獎機會，憤而宣布斷絕父子關係、誓言自立門戶！就在此時，阿松意外撞見神秘少女阿暖企圖破壞王船，追查之下驚覺她竟是從大明朝「靈魂穿越」而來的奇女子。一個想超越無情父親證明自己，一個一心想重返明朝，各懷秘密的兩人被迫達成協議，聯手打造前所未見的明代王船！
👉延伸閱讀》《阿松與阿暖》韓瑜古裝驚艷全網
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「有人總是喜歡用冠冕堂皇的話來掩飾自己的齷齪，時間久了，就真的相信自己是個清清白白、重情重義之人！」《莫離》
祝大家週末追劇愉快！
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