白鹿微博之夜紅裙封神！高衩造型美翻全場 被讚「暗夜綻放的紅玫瑰」

31歲大陸女星白鹿憑藉《白月梵星》、《臨江仙》等多部熱門古裝劇穩坐流量女神寶座，更被封為「仙俠劇女神」，只要有她主演，幾乎等同收視保證。昨（5日）出席「2026微博之夜」活動，白鹿以一襲覆古紅裙驚艷登場，再度成為紅毯焦點。

白鹿當晚身穿一件紅色禮服，整體以啞光絲絨與亮片拼接材質打造，上身線條俐落貼身，下襬則以細緻亮片鋪陳，在燈光下隨步伐微微閃爍，高開衩剪裁大方展現修長腿部線條，性感與高級感並存，她行走間裙擺搖曳，被網友形容宛如「暗夜中盛放的紅玫瑰」，氣場全開。

髮型部分，白鹿搭配蓬鬆的大波浪卷髮，帶點漫畫感的捲度自然垂落肩線，被粉絲形容是「撕漫感漫畫捲髮」，既復古又不失靈動氣質，完美襯托她精緻立體的五官，也為整體造型增添柔中帶颯的層次。

值得一提的是，白鹿此次紅毯造型也被解讀為與新劇巧妙呼應，當晚恰逢她主演的新劇《唐宮奇案》首播，劇中角色多以紅衣亮相，紅毯上的覆古紅裙彷彿是「紅衣俠女」的現代版本，從戲裡到戲外形成視覺連結，更讓造型話題度再度升溫。

白鹿亮相後，相關畫面迅速在網路瘋傳，粉絲留言區瞬間暴動，「美炸了女神降臨」、「紅裙姐姐殺我！這氣質、這氣場直接封神」、「白鹿紅紅火火，李佩儀(劇中角色名)也紅紅火火」等讚美聲不斷，再次證明她不僅戲劇表現亮眼，紅毯時尚同樣具備實力。

