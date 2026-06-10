白鹿新劇爆爭議！業界怒控「開機換編劇」 于正還原真相反嗆：狗屎擴散了也會乾掉

白鹿主演的戲劇《莫離》爆爭議。（Disney+提供）

中國演員由白鹿、丞磊主演的戲劇《莫離》近期開播，沒想到一名編劇今（10）日突爆白鹿是「天龍人」，在開機前換掉整個編劇團隊，對此，白鹿的老闆于正也回應了。

「白鹿知道你為何路人緣不行嗎？」編劇蒙淇淇今天突然透過微博發文指控，影視寒冬，別的演員都在被配角加戲、拍陰陽劇本，而白鹿的項目卻可以臨開機換掉整個編劇團隊，「我們從未懷疑你們有利益綁定，我們只反思我們寫得爛、技不如人，不配參與你們天龍人必破3萬的大爆劇，我等螻蟻甚至不配出現在片頭，玷汙妳們天龍人的純正血脈」。

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蒙淇淇還說，他們寫了一年的劇本過了會，甚至已經進組，和導演林玉芬開了好幾次會了，「你憑什麼換掉我們？因為你是天龍人」？

關於外界的熱議，于正則發文說，自己家的演員最注重劇本，每一次都是劇本為王，但這次因為信任林玉芬導演，從頭到尾都沒有參與過任何關於劇本的意見和探討。

于正還曬出對話說，直到某一天趙娜跟自己說找了她，「我還非常驚訝。這是白鹿跟她的第3次合作，怎麼不算一種緣分呢」？于正嘆，紛紛擾擾，為名為利，太累了，有這時間不如好好創作，是金子總會發光，是狗屎擴散了也會乾掉。

于正曬對話。（翻攝自微博﹚

蒙淇淇轉發了于正文中的對話圖，並說這是在幫他們坐實，于正則反嗆，「這種中文都不會念的網路混子居然還敢自稱編劇，真替她害臊，先回爐重造吧，別妄想一步登天，想不做狗屎先做認字吧」。

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