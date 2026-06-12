白鹿新團隊剛硬開吉 三大黑料一夜反轉 造謠鍵盤俠嚇壞滑跪道歉

陸劇小花白鹿面臨長達一個多月網暴後終於開告，被大做文章的學歷、演員等級等「黑料」獲得平反。（白鹿資訊站微博）

新生代頂流女星白鹿近來人紅是非多，因綜藝片段引發的風波，讓黑粉鋪天蓋地對其過往學歷、職稱及背靠勢力展開全方位狙擊。眼看輿論排山倒海，白鹿新團隊在昨（12）日祭出鐵腕手段，高調宣布啟動「全平台刑事告黑」正式開戰，隨後已有2名被提告的網友在抖音滑跪發文道歉。

首先被攻破的是職稱爭議。先前黑粉大肆攻擊其學歷不符評選資格，如今白鹿的母校教職員與昔日同窗親自發文力挺，亮出學歷證明，確認白鹿於2015年大專（等於台灣的五專）畢業，並非黑粉口中的中專，狠搧造謠者的巴掌。這份力挺無疑為其獲評國家三級演員的合規性提供了強力背書。事實上，白鹿完全可透過「文藝兩新」特殊申報通道中「大專學歷、從事專業工作滿7年」的評選標準合法取得，粉碎了黑粉的惡意抹黑。

廣告 廣告

粉絲用鷹眼逐幀比對，抓出好幾個不同點，否認白鹿是與中年男深夜約會的女主角。（微博圖片）

最引人關注的，莫過於11日網傳「白鹿穿白衣深夜約會中年男子」的模糊影片。爆料者聲稱在5月8日凌晨巧遇親密勾手約會的女子，恰好白鹿前一天發出的穿搭與其相似。黑粉趁機影射男方是江蘇國企「江蘇文投」前董事長王洪俊，但眼尖粉絲隨後展開神探模式。根據細節逐幀比對，影片女子背著雙鏈條短包、腳踩反光增高鞋且矮了男方一個頭；但白鹿當天實際背的是香奈兒25bag大號黑牛仔單鏈條大包，且腳穿平底鞋，白T下方有明顯紅標且下擺長過臀部，再公開照片中，她與謠傳中的男方身高基本持平，根本沒有驚人身高差。黑粉隨後因身高、髮色等證據頻頻被打臉，便多次改變男子身分，最後甚至乾脆造謠白鹿心虛刪影片。然而，抖音日常影片在公開7天後系統就會自動刪除，而在官方「白鹿資料室」微博帳號中，該影片依然完好如初。

同為江蘇籍的李沁，她與陳哲遠主演的《一笑隨歌》也獲得江蘇文投的銀彈支援。（微博圖片）

至於黑粉大作文章的「江蘇文投只捧白鹿一人」的利益輸送質疑，從官方發布的影視投製名單可見，江蘇文投除了投資白鹿的《北上》等4部劇外，更廣泛投資了多部爆款大劇如《人世間》；江蘇籍演員李沁與倪虹潔，也分別有《一笑隨歌》、《人生之路》、《追風者》、《宴遇永安》與《甜蜜的你》等作品，背後金主同樣是江蘇文投。以賺錢角度來說，投資回報高的績優股演員作品本就是理所當然，絕非黑粉口中的特殊關照。

已有造謠黑粉害怕被告，在平台滑跪道歉。（微博圖片）

更多鏡週刊報導

不忍了！遭爆「開機換編劇、學歷造假」 白鹿怒提告：將依法追究造謠的法律責任

白鹿新劇爆爭議！業界怒控「開機換編劇」 于正還原真相反嗆：狗屎擴散了也會乾掉

涉造謠金秀賢遭羈押！YouTuber金世義喊「遭政治迫害」 被問「這問題」還怒槓記者