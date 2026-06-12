白鹿被拍深夜挽中年男！爆緋聞「熱搜一分鐘遭撤」 網狂掀疑點：背後操作不單純

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女星白鹿近期風波不斷，繼私密夜遊畫面突然登上熱搜又被秒撤後，昔日爭議也紛紛被翻出，引來許多網友質疑背後操作不單純。

事件源於5月8日凌晨，白鹿與某位中年男子在北京某間高級餐廳外親密挽手被直擊。或許以為凌晨無人察覺，兩人舉止親密毫不避諱，沒想到意外被路人偶遇拍攝，畫面曝光後火速衝上熱搜，卻僅僅一分鐘就遭到撤下，相關話題全面被限流。更尷尬的是，白鹿工作室5月7日才發布同款穿搭影片，事發後火速隱藏刪除，更直接出面檢舉路人的影片，這種欲蓋彌彰的操作，讓網友質疑刻意掩蓋真相。

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（另開新視窗）

▲ 白鹿與某中年男子親密挽手被直擊。 圖片來源/微博

隨後網友深挖她2022年獲評「三級演員」的過程，質疑她沒有初級（四級演員）資歷、以五年制大專學歷直接評為中級，違反人社部《藝術專業人員職稱制度改革意見》中「先初級後中級、碩博士以外必須滿4年初級資歷」的規定，掀起誠信爭議。

輿論進一步串聯時間線：白鹿代表作《警察榮譽》上映同年申報三級演員；而江蘇省屬國企「江蘇文投集團」董事長連續投資她主演的《警察榮譽》、《以愛為營》、《北上》、《莫離》，同屬江蘇籍的倪妮、李沁、韓雪、張凌赫等人則未獲同等投資，引起部分網友質疑資源過度集中。

截至6月12日，相關質疑內容陸續被刪除，白鹿團隊也啟動大規模維權訴訟，同時迪麗熱巴緋聞、劉亦菲家世等話題突然衝上熱搜，被外界質疑是刻意轉移焦點。截止發稿，白鹿方並未回應。

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