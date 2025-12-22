白鹿轉型！《北上》詮釋鄉村姑娘 劇組動用200人打造「花街」

大陸女星白鹿近期以劇作《北上》顛覆了以往甜美亮麗的形象，改演個性大喇喇的鄉村姑娘，並成功入圍2025全球OTT大獎「最佳女主角」，同時獲得粉絲票選「人氣獎」。這部年代群像劇由白鷺與歐豪主演，講述運河邊六個家庭緊密的生活故事，從純真的童年一步步邁向成長。

女主角白鹿在劇中突破以往形象。（圖／TVBS）

在《北上》中，白鹿徹底改變了過去的形象，她飾演一位黝黑皮膚、帶著牙套、留著一頭超短髮的鄉村姑娘。這個角色性格直率開朗，劇中有許多生活化的場景，例如與媽媽討論泳衣被洗了的對話，以及關於鄰居欠債的情節，都展現出角色的純樸與真實。

《北上》是一部描繪運河邊生活的群像劇，動描繪了劇中孩子們純真無邪的童年生活。為了真實呈現劇中場景，劇組投入了大量人力物力。他們動用了200多名工人，花費40多天時間精心搭建「花街」場景。整個場景佔地超過600坪，包括建築和街景，每戶人家的布置和裝潢都經過精心還原，力求呈現最真實的年代感和生活氣息。

白鹿為了符合角色，在《北上》中塗黑皮膚。（圖／TVBS）

劇中還有許多生活化的對話，例如孩子和媽媽的日常互動：「媽，媽，媽，今天吃啥啊？」「吃妳！我告訴妳啊，下回再敢偷西瓜，我打爛妳手！」真實反映了運河邊居民的日常生活和親子關係。白鹿在劇中的表現打破了觀眾對她的固有印象，這部作品也成為她演藝生涯中重要的轉型之作，讓許多粉絲都表示非常期待。

