白鹿遭控《莫離》開機前換編劇 于正曬對話反擊：她從未參與劇本決策

【緯來新聞網】中國編劇蒙淇淇6月10日公開指控演員白鹿在新劇《莫離》臨開機前「換掉整個編劇團隊」，製作人于正同日連發多則貼文力挺白鹿，曬出半年前的聊天紀錄反擊，並發長文暗諷對方蹭熱度，相關話題迅速登上熱搜，輿論呈現兩極反應。

白鹿遭控《莫離》開機前換編劇。（圖／翻攝微博）

蒙淇淇在微博發文指出，其團隊耗時一年打磨的劇本，是該項目獲得平台S級評級、敲定導演林玉芬與主演白鹿的關鍵，卻在臨開機前遭整體替換，最終僅以「初稿團隊」名義出現在片尾小字，而非以「聯合編劇」掛名片頭，她形容此舉構成「侮辱性署名」。她並在留言區多次點名白鹿，聲稱「這個項目完全圍繞白鹿進行」，質疑演員話語權過大。上述說法目前僅為單方指控，尚未獲得劇組官方證實。



針對指控，于正晒出2025年1月3日與接手編劇趙娜的對話紀錄，內容顯示當時已決定重寫劇本，他並表示原劇本「問題很大、很舊、也不好看」，強調白鹿因信任林玉芬導演才接演，「從頭到尾都沒有參與過任何關於劇本的意見和探討」。從趙娜接手到5月底正式開機相隔約五個月，與「臨開機換編劇」的說法存在時間落差。于正另發長文批評「蹭人」現象，稱「沒有才華的人才會站出來到處蹭」，並大讚白鹿「專業上、人品上都沒得挑」。

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于正曬對話反擊：她從未參與劇本決策。（圖／翻攝微博）

事件當天其他相關方陸續表態。現任編劇李宗晨公開喊話，稱成片「沒有一場戲」採用蒙淇淇團隊的稿件；蒙淇淇則轉發于正的截圖，反稱對方「幫我坐實」換編劇一事；白鹿方面則宣布啟動全平台法律程序，對網路不實言論提告。雙方各執一詞，事件核心爭議至今仍無定論。

于正曬對話反擊：她從未參與劇本決策。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，這場風波恰逢白鹿與歡娛影視10年合約於2026年6月到期的敏感時刻，白鹿先前已註冊個人工作室「青島鹿妍文化傳媒」。部分網友認為于正高調力挺意在挽留旗下一姐，也有聲音質疑于正過去曾因抄襲遭法院判定侵權，由他為「劇本品質」背書說服力有限；另有討論聚焦編劇署名權保障與演員話語權邊界等產業議題，後續發展仍待觀察。

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