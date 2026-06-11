白鹿遭編劇嗆「天龍人」震撼爆：臨開機換掉整個編劇團隊 于正聲援反嗆「狗屎擴散了也會乾掉」
中國戲劇女神白鹿遭編劇蒙淇淇指控新戲《莫離》「臨開機換掉整個編劇團隊」，而經紀公司歡娛影視老闆于正跳出來反駁是因原編劇寫得太爛。然而，白鹿與歡娛影視合約也即將到期，傳出她自立門戶後將對酸民「全面告黑」，再度成為爭議話題人物。
蒙淇淇在微博上發文指控：「白鹿知道你為何路人緣不行嗎？影視寒冬，別的演員都在被配角加戲、拍陰陽劇本，而你的項目卻可以臨開機換掉整個編劇團隊，我們從未懷疑你們有利益綁定，我們只反思我們寫得爛、技不如人，不配參與你們天龍人必破三萬的大爆劇，我等螻蟻甚至不配出現在片頭，玷污你們天龍人的純正血脈！ 」
于正曬對話紀錄！嗆原編劇「問題大」
于正則發文，分享與後來的編劇趙娜的對話，其中趙娜對于正說：「我得重寫，我覺得挺不好看的。我想問問你看過那個劇本嗎？你有什麼建議能給我嗎？」于正回：「其實我覺得這個劇本問題很大，但白鹿太想跟林導（林玉芬）合作了，你重寫最好。」趙娜也嘆：「是的，問題很大，很舊，也不好看。」
于正文中並暗指白鹿從未參與過劇本討論，「我們家的演員最注重劇本了，每一次都是劇本為王，但這次因為信任林玉芬導演，從頭到尾都沒有參與過任何關於劇本的意見和探討。直到某一天趙娜跟我說找了她了，我還非常驚訝。這是白鹿跟她的第三次合作，怎麼不算一種緣分呢？」
于正力挺白鹿：專業、人品都沒得挑
于正也嘆：「哎，紛紛擾擾，為名為利，太累了，有這時間不如好好創作，是金子總會發光，是狗屎擴散了也會乾掉。去追劇了，今天也要好心情。」留言中也回覆網友，力挺白鹿：「她在專業上、人品上都沒得挑，但娛樂圈嘛，就這麼回事，我有時候挺灰心的，但有時候又忍不住說幾句，能扛到最後的都是聖人，真的，對她好點吧，很不容易。」
蒙淇淇則又回：「其實我一直想質疑的是，白鹿的話語權為什麼這麼大？如果我們寫得爛，能和歆光友好合作一年？能過會？能碼到林玉芬和白鹿？林玉芬飛到北京和我們開會交談甚歡，我們入住劇組安排的公寓開始精修劇本，一切都很好，然後，突然……我們要收拾行李走人了……整個團隊被換掉……這份羞恥一直銘刻到現在。 」雙方各說各話。
白鹿與于正「和平分手」 展開全面告黑行動
另外，白鹿與歡娛影視10年合約到期，雙方說好「和平分手」，事業全面移交至個人全資控股的「鹿妍文化」工作室獨立營運，有營銷號爆料，新團隊重組後開始「幹大事」，據傳將展開一場聲勢浩大的全平台告黑行動，還要走刑事案件流程，在娛樂圈投下一枚震撼彈。
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