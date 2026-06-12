白鹿開撕網路黑料！六大指控全駁斥 律師團已鎖定61帳號準備開告

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記者林宜君／台北報導

中國人氣女星白鹿近日捲入多項網路爭議，相關傳聞持續延燒。（圖／翻攝自白鹿微博）

中國人氣女星白鹿近日捲入多項網路爭議，相關傳聞持續延燒。她於今（12）日透過官方粉絲資訊站發布「六連闢謠」聲明，針對學歷造假、番位不實、要求更換編劇團隊等指控全面否認，並正式啟動法律程序提告，事件迅速引爆輿論。白鹿工作室表示，近期網路流傳的六大說法包括「學歷造假」、「番位造假」、「程序違規申報三級演員」、「私人感情關係」、「干預編劇團隊更換」以及「與投資方相關人士關係不當」等內容，皆屬不實訊息，已構成誹謗。團隊已委託北京星權律師事務所展開名譽權維權行動，首波已針對微博與抖音平台9名帳號完成立案，另有61個帳號相關證據已完成保全，後續將依法追責。

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白鹿於今（12）日透過官方粉絲資訊站發布「六連闢謠」聲明，針對學歷造假、番位不實、要求更換編劇團隊等指控全面否認，並正式啟動法律程序提告，事件迅速引爆輿論。（圖／翻攝自微博）

整起風波源自2026年6月10日，有編劇在社群發文指控，白鹿於新劇《莫離》開拍前要求臨時更換整個編劇團隊，並質疑未妥善處理署名問題，引發外界熱議。隨後劇組現任編劇李宗晨出面反駁，強調更換原因是原劇本品質不符製作需求，並公開部分相關證據，但爭議並未因此平息，反而延伸至學歷背景、職稱審查流程與私人關係等多重傳聞。對於相關指控，白鹿方強調皆為惡意造謠與網路不實資訊，並表示將持續透過法律途徑維護名譽。

白鹿於新劇《莫離》開拍前要求臨時更換整個編劇團隊，並質疑未妥善處理署名問題，引發外界熱議。（圖／翻攝自白鹿微博）

律師團隊指出，目前已依法向平台申請調取造謠帳號真實身份資料，後續不排除進一步採取更嚴格法律行動。事件曝光後，網路輿論呈現兩極反應。部分粉絲與支持者認為，白鹿長期遭受惡意剪輯、AI換臉及不實影射，透過法律手段維權屬合理行動，且先行提告名譽權有助於後續追查散布者身分。也有大量網友質疑此次聲明僅以「一紙闢謠」回應多項嚴重指控，缺乏具體佐證，例如學歷證明或職稱資料等，認為應以更具體公開資訊釐清爭議，而非僅透過律師聲明定性事件。相關討論持續在社群延燒，使白鹿再度成為輿論焦點人物。

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