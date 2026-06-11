白鹿防曬養膚攻略！乾敏肌「這樣護膚」也能養出透亮牛奶肌

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陸劇女神白鹿憑藉《寧安如夢》、《唐宮奇案》以及《莫離》等作品接連掀起討論熱潮，更被不少網友封為「霸屏女王」。而她長年投入戲劇拍攝與各類公開活動，面對工作需頻繁上妝的狀態，依然維持細緻透亮的膚況，尤其她白皙光滑、幾乎看不見瑕疵的「水煮蛋肌」，更經常成為網友熱議焦點，她也經常透過社群平台分享自己的日常保養心得與養膚技巧，讓許多粉絲相當好奇她的保養方式。

白鹿「防曬」不鬆懈 慎選保養品

擁有白皙透亮肌膚的白鹿，將防曬視為一年四季不可或缺的保養步驟。即使是素顏出門，她也會仔細塗抹全身防曬產品，降低紫外線對肌膚造成的傷害。

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她也會使用含維他命C成分的保養品，幫助肌膚抗氧化、提升透亮感；夜晚則使用維他命A的系列保養品，幫助肌膚細緻、緊緻與維持彈性。她透露，持續實測一段時間後，肌膚確實變得更加平滑細膩，整體膚況也有明顯提升，這樣「早C晚A」的保養法，也成為白鹿相當推崇的方式。

近年掀起保養熱潮的A醇（Retinol）也是白鹿愛用的保養成分之一。不過由於她屬於乾性且偏敏感肌膚，因此在挑選A醇產品時，會以低濃度配方為主，同時降低使用頻率，避免肌膚受到過度刺激。除了抗老保養之外，白鹿也十分重視肌膚保濕與提亮。當肌膚狀態不佳時，她會透過化妝水或精華液進行濕敷，快速為肌膚補充水分與養分。有重要活動或拍攝需求時，她也會加強使用美白精華，希望在短時間內提升肌膚透亮度，打造更加勻亮細緻的膚質狀態。統整白鹿從防曬開始護４大重點如下：

全年重視防曬： 素顏外出，也會仔細塗抹全身防曬產品。

推崇「早C晚A」保養法： 白天使用含維他命C成分保養品幫助抗氧化、晚使用含維他命A成分保養品，維持肌膚彈性。

A醇保養講求溫和使用： 白鹿依自身乾性且偏敏感肌膚特性，優先選擇低濃度A醇產品，避免肌膚過度刺激。

重視保濕與提亮：肌膚狀態不佳時，透過化妝水或精華液濕敷保水；重要活動或拍攝前，加強使用美白精華。

陸劇女神白鹿，曝光日常保養方式，除了防曬不鬆懈，也會慎選保養品，幫助乾敏肌也能養出透亮牛奶肌。圖片來源：IG@bailu_923

熬夜拍戲也不怕 眼部保養有妙招

長時間拍攝戲劇作品，加上經常熬夜與睡眠不足，讓白鹿特別重視眼部保養。她坦言黑眼圈問題較為明顯，再加上愛笑易生眼周細紋，因此每天早晚都會固定使用眼霜。

在塗抹眼霜時，她還會搭配「冰珠滾輪按摩」。冰涼觸感除了能舒緩疲勞、減輕眼周浮腫，也有助於提升保養品吸收效果，讓眼周肌膚維持細緻狀態。她也曾透過社群分享「雙指三段式按壓」按摩眼周的手法，透過雙指按壓的方式，可以避免來回塗抹時拉扯眼周肌膚的情況，還能讓保養快速吸收。

陸劇女神白鹿，常透過社群曝光日常保養方式，重視眼部保養有妙招。小紅書@白鹿

下顎線這樣按摩 保持緊緻

除了細緻肌膚之外，白鹿緊實流暢的臉部輪廓也備受關注。為了維持俐落下顎線，她曾分享自己的按摩保養技巧。

按摩時，她會先在刮痧板上滴入精油，從下巴沿著臉部輪廓向耳朵方向提拉，再由耳後往頸部向下帶動循環。同時，在塗抹乳霜時也堅持由下往上推勻，希望減少肌膚因重力影響而產生鬆弛的問題。

泡腳、花膠與養生水 養出好氣色

除了外在保養，白鹿也十分重視身體調養。結束拍攝工作後，她習慣透過泡腳放鬆身心，促進循環。

飲食方面則盡量避免冰飲與高糖飲料。每到秋冬季節，她還會飲用花膠補充營養。由於花膠富含膠原蛋白與鈣質，不少人將其視為養顏美容與維持氣色的滋補食材。此外，因應長期熬夜的工作型態，她也會以紅棗、枸杞及紅糖薑茶泡製專屬「養生水」，作為日常補充元氣的飲品。如果有消水腫需求，她則會選擇在早晨飲用美式咖啡或薏仁水，幫助促進新陳代謝。

白鹿曝瘦身菜單 這樣維持4字頭

身高165公分、體重長期維持在47公斤的白鹿，靠著高度自律的飲食管理維持纖細體態。

平時晚餐她幾乎不吃主食和宵夜；午餐則以蔬菜、雞蛋、海鮮與牛肉等高蛋白食物為主，兼顧營養與飽足感。其中，番茄更是成為她在瘦身期間的重要食材。番茄具備低熱量、高纖維及抗氧化等特性，能夠增加飽足感並減少熱量負擔。白鹿甚至會自製「番茄香菇豆腐湯」，作為健康又無負擔的日常餐點。

身高165公分、體重長期維持在47公斤的白鹿，靠著高度自律的飲食管理維持纖細體態。圖片來源：IG@bailu_923

肌膚保養效果 因人而異

每個人的膚質、生活習慣及保養方式皆有所不同，因此保養品實際使用效果也可能存在差異。建議依照自身膚況選擇適合產品，並遵循正確使用方式，才能發揮最佳保養效果。

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