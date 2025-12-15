白:民進黨政府邁向獨裁

民進黨政府揚言對立法院通過法案採「不副署、不公告」之作為，民眾黨呼籲賴清德要懸崖勒馬，不要踐踏憲法而成為台灣民主罪人。（民眾黨提供）

記者傅希堯∕台北報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨十五日嚴厲抨擊指出，不副署是民進黨政府不認輸的大翻盤，根本是把台灣人民當塑膠，徹底背棄憲政主義並摧毀權力分立制度，邁上獨裁之路。

民眾黨指出，副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。行政院覆議失敗，應即接受立法院決議，如果行政院長可以「不副署」立法院三讀通過且覆議失敗的法律，則憲法所設的「覆議」制度將失去意義，行政院長乾脆自己當立法者算了！

民眾黨指出，即使前總統蔣中正，就算對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。但這卻發生在代表民主進步黨的少數總統身上，不僅是對國會權力最蠻橫的踐踏，更是對人民意志最赤裸裸的蔑視，比獨裁者還獨裁。

民眾黨奉勸總統或行政院院長立刻停止破壞權力分立體制，否則民進黨這種毀壞民主憲政、踐踏法治原則、實施專制獨裁的行為，終將必須接受民意的懲罰與歷史的審判。

民眾黨表示，財劃法是否違憲，並非總統或行政院院長可以單方認定，如將立法、執行和裁決的權力同時集中在一人一黨身上，就徹底背棄了憲政主義，而邁上獨裁之路。

民眾黨提醒民進黨，立法院是否同意總統提名的大法官人選，不能作為總統不提出最新名單的藉口，更不能是不副署、不公布法律的理由，因為人民才是台灣民主的頭家，不是賴清德。